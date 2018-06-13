13 июня 2018, среда

Илон Маск анонсировал полностью автономный автопилот Tesla

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Маск прокомментировал развитие автопилота

Маск прокомментировал развитие автопилота

Генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что программа Autopilot от его компании вскоре "начнет использовать все возможности для самостоятельного вождения".

Крупное обновление программного обеспечения получит название Tesla Version 9 и будет представлено в августе 2018 года, сообщает Daily Mail

Новая версия программного обеспечения Tesla станет первым крупным обновлением почти за два года. Маск сказал, что обновление решит проблемы с слиянием полосы и улучшит возможности самостоятельного вождения.

"На сегодня ресурсы Autopilot справедливо ориентированы на безопасность. С V9 мы начнем использовать возможности самоуправления", - написал Маск в своем блоге, отвечая на комментарий одного из владельцев Tesla.

Однако Илон Маск пока не представил никаких других подробностей о системе, которая могла бы ускорить появление самоуправляемых автомобилей на дорогах Соединенных Штатов.

Компания неоднократно заявляла, что в ее нынешнем виде программа Autopilot не предназначена для полностью автономного вождения, а должна применяться скорее для повышения безопасности автомобиля и его пассажиров. Также Маск заявлял, что программное обеспечение "никогда не будет идеальным" и не предназначено для замены человеческого контроля над транспортным средством.

При этом Илон Маск не очень доволен концентрацией внимания на несчастных случаях с автомобилями Tesla, утверждая, что самоуправляемые автомобили будут намного безопаснее водителей-людей. Сейчас федеральные власти США расследуют несколько ДТП с участием автопилота Tesla.

Ранее НВ сообщало, что 12 июня основатель компании Tesla Илон Маск оповестил сотрудников, что в ближайшее время производителя электрокаров ожидает большое сокращение. Увольнения связаны, в частности, с желанием поменять структуру управления компанией. 

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