Hyundai и Audi объединяются для создания авто на водородных элементах

Корейская Hyundai и немецкая Audi заключили сделку, которая позволит двум компаниям совместно работать над созданием водородных автомобилей.

Обе компании получат доступ к интеллектуальной собственности друг друга и будут делиться компонентами, сообщает Engadget.

Цель соглашения заключается в том, чтобы продвинуть на рынок транспортные средства с водородным топливным элементом. До сих пор такие машины отставали от батарейных электрокаров, которые дешевле и выигрывают благодаря большому количеству зарядных станций.

Корейская компания - среди лидеров по внедрению топливных ячеек на автомобилях и с 2013 года производит небольшими партиями водородомобиль ix35 FCEV. Марка Audi два года назад показала концепт h-tron quattro – 4,8-метровый водородный кроссовер, оснащенный двумя электромоторами мощностью 122 и 190 сил.

Отмечается, что сделка Hyundai и Audi включает в себя также Kia и Volkswagen.

"Это соглашение является еще одним примером решительной приверженности Hyundai к созданию более устойчивого будущего, к самому быстрому способу для действительно нулевого уровня выбросов", - сказал заместитель председателя Hyundai Motor Company Айисун Чунг в заявлении.

Другие автопроизводители заключали подобные соглашения в прошлом. GM и Honda объединились в 2013 году. GM также недавно начала поставлять Honda свои батареи следующего поколения. Toyota и BMW также согласились работать вместе над технологиями зеленого транспорта.