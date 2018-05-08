Google обновила функционал Android Auto

Компания Google раскрыла подробности о новых функциях Android Auto, которые появятся в скором времени.

В частности, Android Auto получит поддержку Google Assistant и группового обмена сообщениями, пишет 9to5google.com.

Кроме того, Google улучшает поддержку поиска в средствах медиа. Как отметили разработчики, Google дает возможность "медиа-приложениям напрямую интегрировать свои результаты в Android Auto". Таким образом, пользователи смогут быстро использовать ярлык для поиска дополнительных песен без голосовых команд.

Также ожидается появление новых визуальных шаблонов для Android Auto, придающих приложениям обновленный внешний вид. Например, просматриваемый контент размещается спереди и в центре, позволяя вам легко распознавать и быстро начинать слушать песни и подкасты.

В рамках сотрудничества Google и Volvo мультимедиа-системы Volvo Sensus станут первыми, которые получат все эти нововведения. Также системы получат поддержку Google Maps и Play Store. Это позволит обновлять приложения как на обычном Android-устройстве. Первая релизная версия Volvo Sensus на базе Android появится уже в следующем году, хотя точная дата пока не названа.

"Партнерство Volvo Cars с Google будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия с клиентами Volvo и взаимодействия с их автомобилями. Приложения и сервисы, разработанные Google и Volvo Cars, встроены в автомобиль, а также тысячи дополнительных приложений доступны через Google Play Store, который оптимизирован и адаптирован для мобильных информационно-развлекательных систем на базе Android", - говорится в совместном заявлении компаний.

Ранее НВ сообщало, что японская компания Toyota подтвердила, что информационно-развлекательные системы ее автомобилей не получат поддержку Android Auto. У компании есть вопросы к защите персональных данных и безопасности этой системы. При этом компания объявила, что Apple CarPlay появится в модели Avalon 2019 года - впервые для Toyota.