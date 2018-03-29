Финансовый аналитик предсказал скорое банкротство Tesla

Инвестиционный директор Vilas Capital Management Джон Инн Томпсон ставит против Tesla и уверен, что компания обанкротится через 3-6 месяцев.

По его словам, спасти компанию могут только вливание личных средств Илона Маска, сообщает финансовый сайт Market Watch.

"Компании в конечном итоге должны получать прибыль, и я никогда не видел, чтобы это происходило здесь. Это один из худших отчетов о доходах, которые я когда-либо видел", - признался Джон Томпсон.

Справедливости ради стоит сказать, что финансист много лет торгует на понижение акций Tesla, что, конечно же, означает, что он пережил несколько жестоких ударов, к примеру - в апреле прошлого года, когда акции достигли рекордного уровня. Томпсон говорит, что если его предсказание сбудется, фонд Vilas Capital Management может увеличиться еще на 50%.

"Без сомнений, Tesla на гране банкротства", — написал Томпсон в письме клиентам. Он объяснил это тем, что компании будет сложно привлечь финансирование из-за проблем с поставками Model 3, падающим спросом на Model S и X, а также вероятное ухудшение кредитного рейтинга Moody’s — с B- до CCC.

"Tesla стоит вдвое больше Ford, однако последняя произвела 6 млн автомобилей в прошлом году и получила прибыль $7.6 млрд, тогда как Tesla выпустила всего 100,000 автомобилей и зарегистрировала убыток в $2 млрд. Я никогда не видел ничего такого абсурдного в своей карьере", - подчеркнул Джон Томпсон.

По его словам, Ford располагает $12 млрд наличности "на черный день", тогда как Tesla останется без денег уже через 3 месяца.

Представители Tesla отказались комментировать заявления Томпсона, однако отмечается, что на фоне этих сообщений акции Tesla снизились почти на 5% до $290 за акцию.

В начале 2018 года НВ сообщало о том, что компания Tesla завершила с рекордным убытком четвертый квартал 2017 года и в целом весь год. Чистый убыток в октябре-декабре увеличился до $675 млн в сравнении c $121 млн за аналогичный период 2016 года. В то же время выручка повысилась до $3,28 млрд против $2,28 млрд в четвертом квартале 2016 года.