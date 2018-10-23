Ferrari вывела на тесты свой первый кроссовер

Фотошпионы заметили на тестах автомобиль, в котором узнаются детали кроссовера Ferrari Purosangue.

Пока узлы и агрегаты новинки тестируют в чужом кузове серийной модели Ferrari GTC4Lusso, пишет Motor1.

В сентябре Ferrari официально подтвердила работу над первым в своей истории кроссовером. Уже известно, что машина получит переднемоторную компоновку и полноуправляемое шасси. А называться модель будет Purosangue, что в переводе означает "чистокровный".

Судя по видеоролику, который был снят на территории завода Ferrari в Маранелло, узлы и агрегаты Purosangue проходят дорожные и трековые испытания на базе серийного универсала Ferrari GTC4Lusso. Об этом можно судить и по дорожному просвету, и по общим пропорциям прототипа, который далек от базового GTC4Lusso.

Никаких официальных данных о характеристиках Ferrari Purosangue, естественно, пока нет, но точно известно, что проект кроссовера не заброшен и итальянская марка активно работает над новинкой. Предположительно, автомобиль построят на новой платформе Front- and Mid-Engine Architecture и оснастят бензиново-электрической силовой установкой на базе двигателя V6.

По слухам, Purosangue получит полный привод, новую, инновационную подвеску с возможностью регулировки дорожного просвета, информационно-развлекательную систему для задних пассажиров и обновленную систему управления основными функциями автомобиля.

Ожидается, что официальный дебют Ferrari Purosangue состоится через несколько лет.