Ferrari показала в Париже два необычных спорткара

Итальянская компания Ferrari представила публике одноместный спорткар Monza SP1 и двухместную модель Monza SP2.

Ferrari раскрыла характеристики моделей, но не их тираж, кроме того, неизвестна цена эксклюзивных спорткаров, пишет Motor1.

Обе модели войдут во вновь созданную линейку Icona, куда будут включены только эксклюзивные спорткары. Новинки объединяют в себе стиль Ferrari 50-х годов с новейшими технологиями, поскольку построены они на базе 812 Superfast.

Monza использует тот же 6,5-литровый V12, но его мощность составляет 809 л.с., что больше, чем 789 л.с. у 812 Superfast. Таким образом, Ferrari Monza получили самый мощный V12 в истории бренда. С места до 100 км/ч спорткары разгоняются за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Помимо большей мощности отличаются машины и ярким дизайном. Кузов типа "баркетт" напоминает скорее гоночный автомобиль, чем дорожную машину. SP1 имеет место только для водителя, а у SP2 есть еще и пассажирское кресло, но в остальном модели одинаковы.

Одной из главных задач Ferrari при создании открытых спорткаров была работа с аэродинамикой. Чтобы потоки воздуха не досаждали водителю и его спутнику, был разработан и запатентован Virtual Wind Shield — небольшой элемент перед приборной панелью и рулем, который отсекает часть воздушного потока.

Показав модели на шоу в Париже, Ferrari при это не назвала ни стоимость, ни тираж спорткаров. Известно лишь, что они выйдут на рынок лимитированной серией и все уже распроданы.