«Фалькон-Авто» устанавливает особые весенние цены на модели Kia Sportage и cee'd

В период с 17.04.2018 по 31.05.2018 в официальной дилерской сети Kia в Украине будут действовать специальные цены

До конца мая в официальной дилерской сети Kia компании «Фалькон-Авто» (входит в состав Корпорации «УкрАВТО») кроссоверы Kia Sportage можно приобрести с выгодой до 1800 евро, в то время как выгода на хэтчбеки и универсалы cee'd составляет 800 евро.

В период с 17.04.2018 по 31.05.2018 в официальной дилерской сети Kia в Украине будут действовать специальные цены, установленные на ограниченный склад автомобилей Kia Sportage и cee'd 2017 производства.

Kia Sportage, самый популярный кроссовер в Украине в 2017 году, оснащенный двухлитровым 155-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП, можно приобрести по цене от 18 900* евро, при этом выгода составляет от 1200 евро**.

Поклонникам дизельных авто советуем обратить внимание на Kia Sportage с 2-литровым 185-сильным турбодизелем, доступный по цене 25 000 евро* с впечатляющей выгодой 1800 евро**!

Стать владельцем наиболее мощного и стильного Sportage GT-Line (Джи-Ти Лайн) можно заплатив от 28 400 евро*. Размер выгоды на такие автомобили составляет 1800 евро** независимо от типа двигателя.

Прагматичным автомобилистам, которые ищут современный, компактный и прекрасно оснащенный автомобиль для города и путешествий, следует обратить внимание на хэтчбеки и универсалы Kia cee’d. Выгода на имеющийся склад автомобилей 2017 производства составляет 800 евро **, при этом цены на хэтчбек cee'd стартуют с 14 600 евро*, тогда как стать владельцем универсала можно, заплатив от 15 400 евро*.

Подробнее об оснащении Kia Sportage и Kia cee'd на сайте www.kia.com/ua

* Цены и сумма выгоды включая НДС по состоянию на 17.04.2018 г. Расчеты в гривне по курсу указанному на сайте kia.сом/ua в день выписки счета-фактуры.

** Под «выгодой» подразумевается разница от снижения цены по сравнению с ценами, действовавшими до 17.04.2018. Сумма снижения зависит от модели и комплектации автомобиля.

*** Для Sportage GT-Line с автоматическим ассистентом парковки

Справка

На сегодня модельный ряд KIA в дилерской сети «ФАЛЬКОН-АВТО» насчитывает 10 моделей – Cee'd, cee'd Sportswagon, Optima, Picanto, Rio (седан и хэтчбек), Sorento, Soul, Sportage, Niro.

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Официальный дистрибьютор автомобилей KIA – компания «ФАЛЬКОН-АВТО» – основана Корпорацией «УкрАВТО». Дилерская сеть «ФАЛЬКОН-АВТО» в Украине включает 50 автосалонов.

Корпорация KIA Motors, основанная в 1944 году, является старейшим автомобильным предприятием Южной Кореи. Продажа продукции происходит в широкой дилерской сети, в которую входят более 4600 автосалонов в 172 странах мира.