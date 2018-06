Евробляхи по-американски. Трамп планирует повысить тарифы на авто из Европы

Дональд Трамп решил реанимировать полумертвый автопром США. Оказывается, главную угрозу создают европейские машины.

Выход из Парижского соглашения, ограничение виз для граждан арабских стран, торговая война с Китаем, античеловеческая иммигрантская политика – это далеко не полный список того, что уже успел сделать Дональд Трамп на пути к Great America.

Теперь под горячую руку президента-миллиардера попали европейские автопроизводители.

На днях в главном канале коммуникации Трампа с обществом – Twitter – появилась следующая запись:

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!