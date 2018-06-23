Евробляхи по-американски. Трамп планирует повысить тарифы на авто из Европы

Дональд Трамп решил реанимировать полумертвый автопром США. Оказывается, главную угрозу создают европейские машины.

Выход из Парижского соглашения, ограничение виз для граждан арабских стран, торговая война с Китаем, античеловеческая иммигрантская политика – это далеко не полный список того, что уже успел сделать Дональд Трамп на пути к Great America.

Теперь под горячую руку президента-миллиардера попали европейские автопроизводители.

На днях в главном канале коммуникации Трампа с обществом – Twitter – появилась следующая запись:

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2018

Европейский Союз долго создавал в США тарифы и торговые барьеры для наших великих компаний и работников. Если эти тарифы и барьеры вскоре не будут отменены, – мы сделаем свой 20% тариф на все их машины, которые приезжают в США. Стройте их здесь!

Дональд Трам заявил о повышении тарифов на европейские машины как раз во время расследования Департамента торговли США. Около месяца назад он поручил этой структуре разузнать, как импорт автомобилей и запчастей из Европы влияет на американскую автоиндустрию, ее развитие и внедрение новых технологий в отечественные авто.

В администрации идею президента поддерживают. Секретарь департамента торговли Вилбур Росс заявляет: «Существуют доказательства, на которых можно предположить, что десятки лет импортирование убивало нашу автоиндустрию». Политик пообещал проверить это к концу лета с помощью «честного и открытого расследования».

Но Трамп как всегда спешит с резкими высказываниями, и уже взялся за новую проблему, которая мешает построению сильного общества: «Ключевые индустрии, как автомобилестроение и производство автозапчастей, являются важнейшими в становлении нас как Нации».

Как пишет The Guardian, для наибольших европейских автопроизводителей – Volkswagen, Daimler и BMW – рынок США является вторым по величине после Китая. А продажа автомобилей и запчастей и вовсе составляют большинство экспортного дохода Германии.

Доказательством этого стало заметное падение цен и продажа акций Daimler, Volkswagen и BMW после заявления Трампа.

Ранее также сообщалось, что возможные тарифы на европейские авто уже негативно повлияли на продажи крупнейшего бренда Daimler – Mercedes.

Канцлер Германии Ангела Меркель предусмотрела опасность для одной из крупнейших отраслей экономики своей страны и тоже пригрозила Трампу финансовыми санкциями.

В ответ на слова президента США о том, что Европейский Союз и Германия в частности излишне торгуют в Америке и создают препятствия развитию «свободного континента», Меркель заявила об угрозе европейскому социальному рынку, которую представляют интернет-гиганты из США.

Критикуя политику американских цифровых платформ, как Facebook и Google, канцлер намекнула на налогообложение подобных больших корпораций в Европе.

Ангела Меркель все же надеется на благоразумность своего коллеги из-за океана и взывает к адекватным решениям: «Последствия таких решений неизвестны, ведь очень много стоит на кону. Для начала мы должны попробовать многосторонние соглашения».

Несмотря на планы Трампа по созданию рабочих мест и развитии автомобилестроения внутри страны, главный американский автоконцерн General Motors планирует производить свою новую модель в Мексике.

То ли назло президенту, то ли по стечению обстоятельств, люди, которых Трамп выгоняет из США, будут строить новый Chevrolet Blazer SUV. При этом создатели наследника легендарного внедорожника Trailblazer не стали придумывать велосипед и сделали симпатичный аналог популярных во всем мире европейских и азиатских кроссоверов.