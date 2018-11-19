Еще быстрее. Lamborghini представила гоночный кроссовер Urus ST-X

Компания Lamborghini превратила первый в своей истории серийный кроссовер Urus в гоночную модель.

Концепт-кар Urus ST-X будет участвовать в гонках уже в 2020 году, пишет Motor1.

Гоночное подразделение Lamborghini — Squadra Corse — представило концепт-кар Urus ST-X. Инженерв были достаточно скромны в доработках, поскольку все нововведения были ограничены требования Международной автомобильной федерации FIA. Поэтому ливрея Verde Mantis, омологированный каркас безопасности, система пожаротушения и топливный бак по стандарту FT3 не противоречат техническому регламенту.

Под окраской Lamborghini Urus ST-X Concept скрывается карбоновой капот с огромными воздухозаборниками, который подают воздух к 650-сильному турбированному V8. Кроме нового капота предусмотрены мощное заднее антикрыло, выхлопные патрубки и 21-дюймовые легкосплавные колеса с креплением центральной гайкой, а также покрышки Pirelli.

Заявлено, что Urus ST-X Concept на 25% легче серийного кроссовера, который весит более двух тонн. Гоночная модификация отличается более жестким кузовом и измененными настройками 8-ступенчатой автоматической коробки передач и других систем.

Lamborghini Urus ST-X Concept не останется прототипом. В 2020 году в Европе и на Ближнем Востоке пройдет новая гоночная серия, в которой используют особые трассы — в них будут сочетаться кольцевые автодромы и бездорожье, а все участники получат в свое распоряжение одинаковые кроссоверы по мотивам Lamborghini Urus ST-X Concept.