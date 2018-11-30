Еще больше. Hyundai представила в США восьмиместный кроссовер

Флагманской моделью марки Hyundai стал восьмиместный кроссовер Palisade, который официально представили на автосалоне в Лос-Анджелесе.

У машины двухэтажная головная оптика и массивная решетка радиатора, лишь отдаленно напоминающая модель Santa Fe, пишет Motor1.

По дизайну автомобиль отличается от остальных моделей южнокорейского бренда. Огромный кроссовер на 20-дюймовых колесах удивляет впечатляюще низким коэффициентом сопротивления — всего 0,33, чего удалось добиться за счет тщательной проработки аэродинамики кузова и днища.

Салон Palisade рассчитан на 8 пассажиров, для которых предусмотрены 3 ряда кресел. В салоне предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов, 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, возможность подключения сразу двух гаджетов через Bluetooth, а еще — 7 разъемов USB и 16 подстаканников.

В оснащение флагманского кроссовера Hyundai войдет множество новейших систем, включая проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, внутреннюю связь в салоне, а также ряд инноваций вроде беспроводных переключателей на центральной консоли и особую вентиляцию, позволяющую выбирать концентрированный, частично или полностью рассеянный поток воздуха.

Hyundai Palisade получит 291-сильный 3,8-литровый бензиновый V6 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроссовер будет доступен в моно- и полноприводном вариантах с системой HTRAC и режимами Normal, Sport, Smart и Snow.

В продаже на североамериканском рынке новый Hyundai Palisade появится летом 2019 года.

Ранее НВ сообщало, что построенную на базе Jeep Wrangler модель пикапа Gladiator показали публике на открывшемся накануне автосалоне в Лос-Анджелесе. Автомобиль построен на том же шасси, что и Wrangler, но при этом у пикапа увеличена колесная база и задний свес. В конструкции использованы алюминиевые и стальные детали, а клиенты смогут выбирать между машиной с жесткой и мягкой крышей, но кабина будет только 2-рядная.