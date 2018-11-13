Бабло побеждает зло. Сколько человечество заплатит за победу электрокаров над традиционным автопромом

Сколько денег нужно еще инвестировать в развитие электрокаров

Аналитики подсчитали, что полное внедрение инфраструктуры для электрокаров потребует почти $6 трлн. Сами же экологически чистые автомобили все еще остаются слишком дорогими для рынка.

Несмотря на то, что последние несколько лет электрические автомобили находятся на слуху в медиа, их продажи и распространение по-прежнему несоизмеримы с авто на ископаемом топливе.

В Китае - одном из самых благоприятных рынков для электрических автомобилей - с начала 2018-го удалось продать 107 тыс. электрокаров, в то время как машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) купили более 2 млн. людей. И это не говоря уже о глобальном рынке, где ДВС обгоняет “электрички” на десятки миллионов экземпляров.

Безусловно, прогресс в развитии экологически чистых авто есть, ведь несколько лет назад их продажи измерялись тысячами и это было чем-то супер экзотичным для обычных потребителей. Тем не менее, согласно недавнему отчету Bloomberg, для становления масштабной инфраструктуры заправочных станций и обслуживания электрокаров понадобится еще $5,7 трлн инвестиций (и это без учета средств автопроизводителей на разработку и выпуск таких авто).

Что мешает развитию электрокаров?

Одно из главных препятствий - слаборазвитая инфраструктура. По данным того же Bloomberg, в мире существует около 600 тыс. заправочных станций, причем больше половины из них находятся в вышеупомянутом Китае.

Даже с учетом систем супербыстрой зарядки и флагманских моделей, которые могут проехать более 500 км на одном аккумуляторе, электрокары остаются нишевым решением, когда речь идет о дальних поездках или эксплуатации в слаборазвитых странах.

Помимо этого, отбивает желание покупателей и стоимость подобных автомобилей. Ценники на базовые новые электрокары, вроде Chevrolet Bolt или Nissan Leaf (не говоря уже о Tesla), если не опережают, то находятся на том же уровне, что и стоимость автомобиля классом выше, но с ДВС.

Опрос компании UBS в 6 странах с самыми большими автомобильными рынками гласит, что чаще всего покупают электрокары семьи с доходом от $300 тыс. в год (примерно $25 тыс. в месяц). И лишь 41% опрошенных с доходом от $150 тыс. до $200 тыс. в год планируют купить электрокары.

Что двигает индустрию вперед?

Ключевым преимуществом электрокаров остается государственное субсидирование. Многие страны на законодательном уровне снижают пошлины на авто такого типа, чтобы покупатели отказывались от вредных бензиновых и дизельных машин.

Ну и, конечно же, пока никто не отменял феномен Tesla Илона Маска. Несмотря на то, что компания долгие годы не могла выйти в плюс, сейчас калифорнийскому бренду удалось наладить производство своих автомобилей и популяризировать “народный” электрокар Model 3.

Учитывая государственных субсидий в США, цена на него снизилась до $35 тыс. С такими показателями запаса хода и производительности, модель, фактически, не имеет конкурентов. Сообщалось, что Tesla уже выпустила 100 тыс. единиц самого популярного Model 3, а на момент начала поставок ее предзаказали почти полмиллиона покупателей.

Следующим ориентиром эталонного электрокара для всех автопроизводителей должен стать Volkswagen. На днях в компании заявили о выпуске полностью электрического среднеразмерного седана I.D. Aero в 2020-м, стоимость которого должна составить $23 тыс. И хоть характеристики авто пока неизвестны, популярный бренд из Вольфсбурга планирует построить три завода для начального выпуска 200 тыс. новых электрокаров, а в перспективе создать около 50 млн. “зеленых” авто.

Что будет с электрокарами дальше?

Судя по рвению отдельных компаний и критической необходимости в заботе об окружающей среде, можно предположить, что развитие сети электрокаров останется одной из прерогатив автоиндустрий в развитых странах.

Но, не стоит забывать и о масштабах работ и инвестиций, которые нужно внедрить для отказа от более чем 200-летнего опыта использования авто на ДВС.

Показательным является прогноз одного из главных мировых автопроизводителей - BMW. Вопреки тому, что компания активно развивает линейку электрических и гибридных авто, менеджеры баварского бренда уверены - к 2030 году 85% модельного ряда BMW все еще будут иметь традиционные двигатели на ископаемом топливе.

А как же выбросы?

С другой стороны, с такими громкими заявлениями, баварские производители будут вынуждены в ближайшее время значительно снизить уровень вредных выбросов своих автомобилей, а через 10 лет и вовсе сделать их такими же безопасными для природы, как и электромобили. Если, конечно, это возможно.

Ведь, как ранее писало НВ, в Европейском Союзе уже заявили о полном отказе от дизельных авто и новых жестких нормах выбросов CO2. Одни из первых затрубили Париж, Мадрид и Афины: главы этих городов еще два года назад решили убрать все дизельные авто со своих дорог к 2025-му. А около месяца назад, суд Берлина и вовсе запретил проезд старых дизельных транспортных средств на нескольких улицах в центре города.

Наиболее резонансным стало обновление норм вредных выхлопов: Европарламент согласовал, что допустимое сейчас количество выбросов должны снизить на 20% до 2025-го и на 40% к 2030-му. К тому же, политики предлагают сделать так, чтобы 35% автомобилей, которые будут продаваться с 2030 года, принадлежали к категории транспортных средств с низким уровнем вредных выбросов.

Ведущий программы Едем дальше на Радио НВ Виктор Стельмах объяснял, что из-за этого, к 2050 году могут исчезнуть автомобили с ДВС, поскольку уже сейчас автопроизводители не разрабатывают новые силовые установки на ископаемом топливе.

Таким образом, как минимум в ближайшие 10 лет нас ожидает интересная гонка между становлением инфраструктуры электрокаров и развитием все менее вредных ДВС.

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