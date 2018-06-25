25 июня 2018, понедельник

Электрокар Volkswagen установил рекорд скорости в гонке на холме Пайкс Пик

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Volkswagen установил новый рекорд для электрокаров
Скриншот с видео

Volkswagen установил новый рекорд для электрокаров

Электрический концепт-кар Volkswagen I.D. R стал самым быстрым в истории подъемов на знаменитый американский холм.

Гонщик Ромен Дюма впервые в истории покорил 20-километровую дистанцию быстрее восьми минут, пишет Motorsport

Француз побил прежний рекорд Себастьена Леба на 16 с лишним секунд, проехав дистанцию за 7:57.148. Интересно, что в Volkswagen планировали побить лишь рекорд Пайкс Пика для электромобилей, составлявший ранее 9:07.

"Было очень влажно, кое-где стоял туман, и трасса была сырой. Я доволен результатом, но в сухих условиях можно было проехать еще быстрее", - признался Ромен Дюма.

Технический руководитель проекта Франсуа-Ксавье Демезон добавил: "Мы быстро поняли, что очень быстры, но оставались определенные технические проблемы, в частности, с работой батарей. Однако несколько тестовых дней многому научили нас. Когда мы ехали сюда, то не могли сказать, что непременно сумеем побить время Peugeot Леба – но я невероятно рад тому, что получилось в конечном итоге".

Гоночный электромобиль Volkswagen I.D. R Pikes Peak весит менее 1100 кг и располагает полностью электрической двигательной установкой на основе двух электродвигателей, которые суммарно выдают 680 л.с. Этого хватает, что разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды.

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