Как Volkswagen решил убить Tesla с помощью народного электрокара

Volkswagen собирается выпустить электрокар, который будет стоить на $12 тыс. меньше, чем самый дешевый электрокар Tesla Model 3. В связи с этим, НВ собрало 5 главных бюджетных электрокаров.

После скандала с фальсификацией выхлопных тестов дизельных двигателей, немецкий автопроизводитель Volkswagen собирается выпустить полностью электрический автомобиль, передает издание Engadget.

Казалось бы, кого удивишь электрокаром в конце 2018-го? Но, по сообщениям СМИ, стоимость новой модели составит около $23 тыс. Учитывая заоблачные ценники на машины этого сегмента у главных конкурентов Volkswagen, электромобиль может стать настоящим хитом.

Один из самых популярных мировых автобрендов из Вольфсбурга планирует построить три завода для производства 200 тыс. электрокаров нового семейства I.D. Первой машиной серии станет среднеразмерный седан I.D. Aero, который ожидается в 2020-м.

Напомним, цену на главный бюджетный электрокар планеты - Tesla Model 3 - недавно снизили до $35 тыс. (c учетом государственных льгот в США, естественно), и компания Илона Маска собирается поставить пользователям почти 500 тыс. автомобилей в ближайшее время.

Даже в базовой комплектации Model 3 имеет 420 км запаса хода и разгоняется до сотни за 5,6 секунды, не говоря уже о всех современных примочках этого автомобиля.

Конечно, у дочерних компаний Volkswagen есть премиальные варианты, которые могут если не укусить, то хотя бы полаять на Tesla. Так, недавно, Audi показала полностью электрический кроссовер E-Tron, который обещает запас хода в 400 км, а разгон до сотни за 6,6 секунды в обычном режиме и 5,5 секунды в спортивном.

В Porsche и вовсе собираются показать свой Taycan в следующем году, с его 600 лошадиными силами и конкурирующими, даже с Model S, 3,5 секундами до сотни. Правда, выложить за такие машины нужно будет как минимум в два раза больше, чем за "бюджетную" Model 3.

Очевидно, что немецкие инженеры из Volkswagen имеют необходимые разработки, но им все равно нужно будет очень сильно постараться, чтобы создать что-то хоть приблизительно похожее на Tesla, тем более за такие деньги.

В связи с этим, НВ собрало 5 главных бюджетных электрокаров современности и ближайшего будущего, которые гонятся за Илоном Маском.

Сhevrolet Bolt



Пожалуй, это одно из первых электрических авто, которое приходит на ум при слове “бюджет”. Конечно, цена на базовую новую версию начинается от $38 тыс, но и характеристики у этой машины приближены к флагманам сегмента.

С виду семейный Bolt имеет электродвигатель мощностью в 200 лошадиных сил или 150 кВт, разгоняется до сотни чуть более, чем за 7 секунд и может проехать на одном заряде почти 400 км.

Nissan Leaf



Еще более скромный как по цене, так и по характеристикам японский “листок”. Версия 2018-го выглядит гораздо интереснее, чем полукруглый малыш первого поколения, но дотянуть показатели до топовых пока не удалось.

Современный Leaf стал на 40 лошадиных сил мощнее предыдущей версии и теперь имеет 150 лошадок. Это позволяет электрокару разогнаться до 100 км/час за 7,9 секунд, а на полной батарее машина проезжает 240 км.

Стоимость электрокара стартует в районе $30 тыс.

BMW i3



За базовую версию баварского малыша придется отдать $36 тыс.

За эти деньги, кроме шильдика BMW, производитель мало чем потешит потребителя. Авто проезжает около 180 км с полной батареей и разгоняется до сотни за 7,3 секунды.

Правда, не стоит забывать, что у модели есть ал-я спортивная версия i3s, которая может ускориться до 100 км/час за 6,9 секунды.

Volkswagen I.D.



Вышеупомянутая новинка от Volkswagen обещает стать настоящим народным электрокаром, что, собственно, и заложено в названии бренда. Заявленная цена в $23 тыс. вряд ли будет доступна для Украины, но все равно машину можно ожидать в нашей стране меньше чем за $30 тыс.

Пока неизвестно, как именно авто покажет себя на дорогах, но, по предварительным данным, запас хода даже базовой модели составит внушительные 400 км, а сотню малолитражка возьмет за 8 секунд.

Кроссовер Ford

Еще один электрокар, который пока только готовят к выпуску, принадлежит первому конвейерному автопроизводителю - Ford.

Как уже писало НВ, в компании подтвердили, что кроссовер представят в 2020-м, и он должен быть построен на базе легендарного спортивного купе Mustang.

Новый электрический кроссовер получит запас хода в 480 километров, а начальный ценник ожидают в районе $40 тыс.