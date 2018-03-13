Электрокар вместо дизеля. Volkswagen заключил контракты на $24 млрд на поставки аккумуляторов

Компания Volkswagen выбрала партнеров для обеспечения поставок аккумуляторных батарей и связанных с ними технологий стоимостью около $24,7 миллиарда для проектов в Европе и Китае.

Причиной такого внимания к электрокарам стал не только скандал с дизельными двигателями Volkswagen, но и новые китайские квоты на электромобили, пишет Autoblog.

Представители Volkswagen заявили во вторник, что расширит производство электрокаров до 16 заводов по всему миру в конце 2022 года. VW ставит перед собой задачу запустить к 2025 году 80 новых электромобилей и предложить электрическую версию каждой из 300 моделей к 2030 году.

При этом, несмотря на существенное обновление модельного ряда, Volkswagen планирует сократить затраты на разработку новых моделей с 6,7% от выручки в 2017 году до 6% к 2020 году.

"Последние месяцы мы прилагаем все усилия, чтобы переориентироваться на дорожную карту электромобилей", — сказал председатель правления концерна Volkswagen Маттиас Мюллер.

Также в планах концерна попробовать собственными силами производить электрические батареи. На сегодня немецкие автопроизводители зависят от поставок электродвигателей из Азии. При этом концерн не намерен сворачивать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее НВ сообщало, что Porsche прекратила производство автомобилей с дизельными двигателями. Производитель переключается на электрокары и подключаемые гибриды. При этом компания не продавала никаких транспортных средств, оснащенных турбодизельными двигателями в Северной Америке, начиная с 2015 года, после скандала с выбросами дизельных двигателей Volkswagen.