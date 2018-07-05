Электрический кроссовер Audi лишится наружных зеркал

Компания Audi показала интерьер кроссовера E-Tron. В модели не нашлось места привычным внешним зеркалам заднего вида.

Зеркала были удалены в пользу камер заднего обзора, пишет Autoblog.

Салон кроссовера выполнен в стиле флагманского седана A8 и новой Audi A6. Одной из отличительных особенностей кабины E-Tron является добавление семидюймовых OLED-экранов для замены боковых зеркал. Экраны расположены на дверях и показывают изображение с боковых камер заднего вида.

Без обычных зеркал и с помощью активной аэро- и пневматической подвески коэффициент сопротивления E-Tron был уменьшен до 0,28. Экраны дают три разных вида, для автомагистралей, уличных условий и парковки. Audi говорит, что E-Tron станет первым серийным автомобилем с такой установкой.

В салоне можно заметить также звуковое оборудование от компании Bang & Olufsen. Датский производитель создал для кроссовера систему, которая состоит из 16 динамиков и усилителя мощностью 705 Вт.

Что касается силовой установки, то на Audi E-Tron будет установлена ​​двухмоторная установка в сочетании с литий-ионным аккумулятором мощностью 95 кВтч, который поддерживает технологию быстрой зарядки. Полная мощность электродвигателей E-Tron пока не раскрыта, но диапазон движения, как говорят, составляет 248 миль в тестах, то есть около 400 км.

Все это должно быть уже готово к серийному производству, поскольку Audi первоначально планировала официально представить автомобиль в Брюсселе 30 августа. Презентацию перенесли после ареста генерального директора Audi. Теперь новинку покажут в начале осени в США. На рынок Audi e-tron выйдет до конца 2018 года.