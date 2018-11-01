Экономить будут. Hyundai и Kia оснастят свои авто солнечными батареями

Концерн Hyundai Motor Group сообщил, что будущие модели Hyundai и Kia будут оснащены солнечными батареями, которые смогут вырабатывать электричество для повышения топливной эффективности.

Компания заявила, что разрабатывает три разных типа солнечных систем зарядки крыши, пишет Autoblog.



По уверениям представителей концерна, солнечные панели разместят на крышах отдельных автомобилей "после 2019 года". Такие батареи будут дополнять традиционные двигатели внутреннего сгорания.

Сейчас Hyundai Motor Group разрабатывает три типа солнечных крыш: для гибридных автомобилей, автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и полностью электрических моделей. Система для гибридов представляет собой кремниевые солнечные панели,

"В будущем к автомобилю будут подключены различные типы электрогенерирующих технологий, в том числе солнечная система зарядки", - сказал сказал Хинг-Джил Парк, исполнительный вице-президент по инженерному дизайну Hyundai Motor Group.

На сегодня технология зарядки солнечных батарей в основном предназначена для выполнения небольших задач, таких как охлаждение салона или подзарядка обычной батареи, как в Nissan Leaf. Системы, которые делают больше, как правило, стоят очень дорого.

Учитывая скромный объем солнечных панелей, которые могут поместиться на крыше транспортного средства, будет интересно узнать, смогут ли Hyundai и Kia сделать практичными такие батареи, или если это всего лишь маркетинговый ход.