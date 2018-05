Два двигателя и разгон за 3 секунды: Маск сообщил подробности о новой модели Tesla

Глава компании Tesla Маск сообщил некоторые подробности о новом электромобиле Model 3 с двумя моторами, который компания готовит к выпуску. Об этом Маск написал в Twitter.

Инженер сообщил, что два двигателя будут расположены в передней и задней частях автомобиля. Один из них предназначен для мощности, другой – для диапазона оборотов. Автомобиль сможет продолжить нормальное движение, даже если один из двигателей выйдет из строя.

"Это поможет вам в любом случае до пункта назначения, а не стоять на обочине в потенциально опасных условиях", – отметил Маск.

