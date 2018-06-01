Дональд Трамп добивается запрета на продажу немецких автомобилей в США - СМИ

Американский президент Дональд Трамп во время встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном пообещал запретить импорт премиальных немецких автомобилей в США.

Таким образом, Трамп хочет вытеснить немецких автопроизводителей с американского рынка, сообщает агентство Reuters со ссылкой на немецкий журнал Wirtschaftswoche.

По данным издания, ссылающегося на ряд американских и европейских дипломатов, но не раскрывающего их имен, Трамп в апреле сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что намерен проводить такую политику до тех пор, пока на Пятой авеню в Нью-Йорке нельзя будет увидеть ни одного Mercedes-Benz.

Немецкие производители контролируют 90 процентов премиального авторынка Америки: BMW владеет Rolls-Royce и одноименным брендом, Daimler - Mercedes-Benz, а Volkswagen контролирует Bentley, Bugatti, Porsche и Audi.

Компании Audi и Porsche считаются особенно уязвимыми, потому что у них нет американских заводов, в то время как у Mercedes-Benz и BMW есть крупные заводы, которые могли бы более легко позволить им расширить местные производственные мощности, если импорт будет сокращен.

Германия - крупнейший экспортер автомобилей в США среди стран Евросоюза. Импорт легковых автомобилей из ЕС в США в 2017 году составил 6,2 миллиарда евро ($7,3 миллиарда). Экспорт из США в ЕС превысил 37 миллиардов евро, по данным европейской ассоциации автопроизводителей ACEA.

Интересно, что в апреле Трамп призвал различные агентства США разработать новые правила и ограничения, которые могли бы сделать иностранные автомобили более дорогими и, следовательно, менее привлекательными для американских потребителей.

Ранее НВ сообщало, что в Гамбурге в четверг, 31 мая, начал действовать запрет проезда дизельных автомобилей, не соответствующих требованиям экологического стандарта Евро-6 на отдельных участках двух особо загруженных транспортом дорог. На одной из дорог запрещен проезд легковых автомобилей и грузовиков, а на другой - только грузовиков.