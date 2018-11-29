Долго ждали. Jeep представила в США пикап Gladiator

Построенную на базе Jeep Wrangler модель Gladiator показали публике на открывшемся накануне автосалоне в Лос-Анджелесе.

Автомобиль построен на том же шасси, что и последнее поколение Jeep Wrangler, но при этом у пикапа увеличена колесная база и задний свес, пишет Motor1.

В конструкции использованы алюминиевые и стальные детали, а клиенты смогут выбирать между машиной с жесткой и мягкой крышей, но кабина будет только 2-рядная.

Пикап получил 1,5-метровую грузовую платформу, в которой помимо точек крепления для грузов установлена розетка на 110 В, которая позволяет подключать к ней различные электроприборы мощностью до 400 Вт. Изюминкой интерьера является задняя скамья, которая сгибается, чтобы обеспечить дополнительное пространство для хранения.

По оснащению Jeep Gladiator аналогичен Jeep Wrangler как по системам комфорта, так и по системам безопасности. В зависимости от уровня отделки салона и дополнительных функций новый Gladiator предлагает более 80 активных и пассивных систем безопасности. Новая модель будет доступна на старте продаж с 285-сильным 3,6-литровым бензиновым V6 Pentastar с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатой автоматической. В 2020 году появится 260-сильный 3-литровый дизель с АКПП.

Судя по пресс-релизу, Jeep очень гордится своим новым продуктом. Тим Кунискис, глава бренда Jeep, даже утверждает, что это "идеальный автомобиль для абсолютно любого приключения на открытом воздухе".

В зависимости от комплектации — Gladiator Sport или Gladiator Overland и Gladiator Rubicon — будет отличаться система полного привода и проходимость пикапа на бездорожье. Кроме того, от комплектации также будет зависеть и тип кузова — жесткая или мягкая крыша и возможности ее трансформации.

Производство новинки будет налажено на заводе в Толедо, штат Огайо, где до апреля 2018 года выпускался старый Jeep Wrangler. Поставки пикапов клиентам начнутся во втором квартале 2019 года. Отмечается, что первые слухи о новом пикапе появились более 10 лет назад.