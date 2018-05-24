Дизельное пятно Европы. Почему Украине не грозит переход на электрокары

НВ разбиралось, будут ли в Украине отказываться от дизельных авто и как скоро мы перейдем на электрокары.

Если двигатели внутреннего сгорания (ДВС) на бензиновом топливе еще имеют в запасе несколько десятков лет, то изобретение Рудольфа Дизеля уже сейчас начинает исчезать с линейки разных мировых автопроизводителей.

Власти многих европейских стран субсидируют производство и продажи электрокаров, а любителей бурчащих низкооборотистых двигателей, наоборот, загоняют в тупик. В Великобритании, к примеру, дополнительным налогом в 200 фунтов планируют облагать тех, кто захочет купить дизельное авто, а не бензиновый или гибридный аналог.

А в Париже, Мадриде и Афинах и вовсе объявили о планах убрать все дизельные авто со своих дорог к 2025 году.

НВ ранее уже писало о том, что в связи с ограничениями и падением популярности дизельных моторов в Европе, Toyota и Porsche остановили производство некоторых дизельных моделей, и в скором будущем планируют полный отказ от автомобилей на дизтопливе.

А совсем недавно о прекращении продаж дизеля в Европе заявили также Nissan и Volvo.

Клуб автобрендов, которые отказываются от дизеля, растет, но что это значит для украинских автолюбителей?

К сожалению или к счастью, в нашей стране доминируют совершенно другие тренды. По данным AUTO-Consulting, первые четыре месяца 2018 года стали рекордными по продажам новых дизельных авто. За это время украинцы приобрели более 11 тысяч машин на «солярке», что составляет почти половину из всех продаж по стране. Хотя еще 15 лет назад покупка нового автомобиля с дизельным мотором была чем-то из ряда вон выходящим.

Фото: AUTO-consulting

Усовершенствованные технологии, повышенная экономичность и конкурирующие с бензином показатели динамики новых дизельных двигателей, естественно, не могли оставить без внимания украинские автовладельцы.

Да и приевшиеся уже всем, «дизельгейтные» (дешевые отзывные Volkswagen и Audi) авто сыграли важную роль в становлении дизельной империи в Украине. Слишком вредные для Европы? Для нас – в самый раз!

Как сообщает AUTO-Consulting, именно эти немецкие бренды стали одними из лидеров дизельного рынка в Украине, ведь на все продажи Audi в Украине сейчас приходится 92,5% дизельных моторов. У Volkswagen эта цифра чуть меньше, но, все равно, составляет не менее внушительные 72%.

Самыми же популярными дизельными моделями на украинском рынке стали Volkswagen Golf, Audi A3, Renault Duster, Renault Logan и Nissan X-Trail.

В связи с этим НВ пообщалось с представителями украинских автодилеров, которые продают популярные дизельные модели, и попыталось узнать, в каком направлении будет развиваться украинский рынок дизельных авто.

Mazda

Фото: mazda.ua

Сегодня у японской «птицы» представлены всего две дизельные модели – премиум-седан Mazda 6 и городской паркетник СХ-5.

Мини-внедорожник CX-5 является чрезвычайно популярным среди украинцев, и в 2017-м 40% продаж этого авто пришлись на дизельные варианты. Дизельную «шестерку» покупали чуть меньше – всего 20% продаж.

Менеджер по маркетингу и PR Mazda в Украине Татьяна Шеремет рассказала, что в компании пока не заявляли об отказе от дизельных авто как на украинском, так и на других рынках.

По ее словам, компания планирует развиваться в другом направлении и делать дизельные двигатели максимально экологичными:

«На автомобилях Mazda будет установлена новая система катализатора, для соответствия жестким нормам Euro-6d по выхлопам. К примеру, в Украине такую систему получит новая дизельная Mazda CX-5 уже со следующей осени. Сейчас наш производитель выполняет все нормы и поднормы Euro-6».

Татьяна говорит, что, безусловно, Украина должна двигаться в направлении электрокаров, но пока у нас нет надлежащей инфраструктуры для этого:

«Представьте себе, если сейчас в Украине все автомобили на дорогах – это электрокары. Куда девать батареи? Как заряжаться? Стоимость абонементов на супербыстрых электрозаправочных станциях – около €1000. Но это и есть та сумма, которую водители сейчас тратят на топливо в год. Инфраструра электрозаправочных станций только создается. Также нам нужна понятная система утилизации литиевых батарей. Нужно понимать, что обычные двигатели могут быть в эксплуатации до одного миллиона километров. Батареи электрокаров могут пройти в среднем 70 000 км. Это приблизительно три года пробега. Стоимость замены этой батареи равна половине стоимости подержанного Nissan Leaf. Клиенты не всегда знают об этом, а продавцы об этом не всегда говорят».

Также в компании ставят под сомнение экологичность электрокаров, ведь производство электричества не всегда безвредно:

Нельзя сказать, что электрокар – это на 100% экологично

«Нельзя сказать, что электрокар – это на 100% экологично. Инженеры Mazda просчитали, сколько именно вредных выбросов попадает в атмосферу при производстве электричества на ТЭС за счет сгорания твердого топлива. И считают, что лучше сделать ДВС таким же безопасным, как и производство электричества для электрокаров».

Renault

Фото: renault.ua

Французский бренд является одним из передовиков продаж дизеля. По данным компании, в 2017 году 75% продаж Renault пришлось на дизельные модели.

Тенденция сохранилась и в этому году, – в первом квартале 2018-го на дизельные авто пришлось 70% продаж.

Самой популярной дизельной моделью Renault является кроссовер Duster.

Генеральный директор Renault Франсуа Мариотт сообщил, что дизельные двигатели являются очень популярными в Украине, и в ближайшем будущем компания не прогнозирует падения спроса на них.

По поводу перехода на электрокары менеджер Renault говорит следующее:

Электромобили все еще остаются дорогими для рядового потребителя

«Не единичный, а массовый переход на электромобили в Украине возможен лишь при условии финансовой помощи от государства на их приобретение. Как показывает опыт стран с развитым рынком электромобилей, именно после введения в действие законов, которые предусматривали значительную финансовую помощь потребителям, рынок электромобилей начинал значительно расти. Массовым продуктом электромобили могут стать только при условии уравнения цены электромобиля с ценой на автомобиль с ДВС за счет государственных стимулов. На сегодня те инициативы, которые введены в Украине (отмена НДС, акциза и пошлины), недостаточны для значительного роста рынка электромобилей. Электромобили все еще остаются дорогими для рядового потребителя».

Hyundai

Фото: pinthiscars.com

Модельный ряд южнокорейского производителя Hyundai предлагает украинцам дизельные варианты для кроссоверов Tucson, Santa Fe и микроавтобуса H1.

Как заявляют в компании, приблизительно каждая четвертая проданная из этих моделей является дизельной.

Директор по маркетингу компании Хюндай Мотор Украина Тарас Лопачак говорит, что дизельные двигатели подошли к своему лимиту по сокращению вредных выбросов, и дальнейшее ужесточение норм делает автомобили на тяжелом топливе бесперспективными:

В нашей стране до сих пор действуют экологические нормы Euro-5, а нормы Euro-6 введут не ранее 2020 года

«Несмотря на ограничение дизельных двигателей, Украине не стоит рассчитывать на скорый отказ от таких моделей. Отчасти это объясняется тем, что в нашей стране до сих пор действуют экологические нормы Euro-5, а нормы Euro-6 введут не ранее 2020 года. Отчасти потому, что Украина превратилась в рынок сбыта автомобилей, ставших фигурантами «дизельгейта». В будущем сокращение поставок дизельных авто в Украину будет происходить естественным путем – за счет того, что мировые автопроизводители сами сократят выпуск таких моделей».

Представитель Hyundai говорит, что Украина имеет неплохие перспективы в развитии рынка электрокаров, и уже сегодня находится в шестерке мировых лидеров по темпам роста продаж электроавтомобилей.

Но, Тарас также упоминает плохую инфраструктуру, и говорит, что как только проблема с электрозаправочными станциями будет решена – переход на электрокары произойдет достаточно быстро.

Стоит напомнить, что уже сейчас Hyundai активно развивает гибридные, электро- и водородные технологии, и до 2020 года компания планирует выпустить 22 модели с эко-двигателями.

Kia

Фото: autonaoperak.cz

Еще один дальневосточный автобренд полюбился украинской аудитории за дизельный вариант своего кроссовера Kia Sportage.

Как заявляют в компании Kia, примерно половина продаж их автомобилей приходится на дизельные авто.

Генеральный директор компании «Фалькон-Авто» Денис Разумцев говорит:

«Дизельные моторы еще не сказали своего последнего слова, а их эффективность может быть повышена за счет сочетания современного дизеля и «умеренной» гибридной системы, которая дает возможность улучшить характеристики автомобиля в тех режимах, когда дизель работает с наименьшей продуктивностью».

Для решения проблемы экологичности дизеля в Kia решили представить новые гибридные двигатели, совмещающие дизельную силовую установку и литий-ионную батарею.

Касательно вопроса развития электрокаров в Украине Денис Разумцев настаивает на тех же проблемах инфраструктуры, запасе хода и стоимости новых электромобилей:

Электрокары имеют шансы постепенно занять доминирующее положение на рынке

«Электрокары имеют шансы постепенно занять доминирующее положение на рынке. Однако в Украине этот процесс не будет быстрым ввиду неразвитости инфраструктуры и высокой стоимости новых электромобилей. К тому же достаточно лояльное экологическое законодательство и ограниченное государственное стимулирование на данном этапе делают автомобили с ДВС более привлекательными».

Хотя, как сообщает менеджер Kia, компания уже в этом году планирует начать поставки на украинский рынок электромобилей Kia Soul EV, и продолжает делать ставку на гибридную модель Niro.

НВ также обращалось в Порше Украина, которые представляют лидирующие по продажам дизелей Volkswagen и Audi, но в компании отказались от комментариев на данную тему.