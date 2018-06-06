Детский страх. Илон Маск объяснил, почему не будет выпускать мотоциклы

В ходе встречи акционеров Tesla во вторник Илон Маск сказал, что его компания никогда не будет разрабатывать мотоциклы.

По словам Маска, он едва не умер, когда ехал один на мотоцикле в 17 лет, сообщает Jalopnik.

Во время встречи кто-то из акционеров похвалил Маска за его кожаную куртку и спросил, планирует ли Tesla разрабатывать мотоциклы в будущем. Маск ответил рассказом о том, на чем он ездил в детстве.

По словам Маска, у него был уличный мотоцикл, пока ему не исполнилось семнадцать лет. В тот год его чуть не сбил грузовик и после этого миллиардер пересмотрел свои привычки в езде.

"Это странно, потому что мотоциклы - это логичное применение технологий электрических транспортных средств, в которые входит запуск стартапов, и даже Harley Davidson инвестирует в развитие электродвигателей", - подчеркивают журналисты Jalopnik.

С другой стороны, такое решение выглядит достаточно логичным, поскольку Tesla в настоящее время сосредоточена на технологиях безопасного вождения, которые намного сложнее реализовать при езде на мотоцикле на улице.

В начале 2018 года НВ сообщало, что компания Harley-Davidson официально подтвердила, что выведет свой первый электромотоцикл на рынок в 2019 году. Спецификации мотоцикла не были названы, но он попадет на рынок "в течение 18 месяцев". Судя по всему, байк будет разрабатываться на базе проекта LiveWire, который существует с 2013 года.