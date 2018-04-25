Дешевле iPhone X. Xiaomi представила компактный электрический скутер

Компания Xiaomi выпустила скутер Super Soco Smart, цена которого начинается с отметки $744.

Особенностью модели стало наличие встроенной камеры для сьемки Full HD-видео с углом обзором 138 градусов, пишет GizmoChina.

Умный электрический скутер изготовлен компанией Soco, которая базируется в Шанхае и основанной в 2015 году. Компания финансируется Xiaomi и другими инвенсторами. Для Soco это уже второе поколение электрических скутеров.

Super Soco Smart выделяется футуристическими передними фарами, цифровым дисплеем и встроенной камерой. На экране отображается вся нужная водителю информация, включая температуру, а также дату и время. В наличии Wi-Fi-модуль, поэтому все данные с камеры скутера можно скинуть на смартфон или ПК, а также поделится с полицией в случае ДТП.

Элекроскутер оборудован аккумулятором емкостью 26, 32 либо 38 А*ч. В зависимости от модификации, запас хода SUPER SOCO Electric Smart CU составляет от 80 до 120 км. Максимальная грузоподъемность не названа, но при весе водителя в 70 кг время остановки Super Soco Smart составляет всего 2 секунды. Таким образом, грузоподъемность новинки больше 70 кг. Также производитель акцентирует внимание на системе рекуперации энергии.

Cтандартная версия скутера имеет запас хода в 80 км и оценивается в 4888 юаней ($774), а самую мощную версию с запасом хода в 120 км оценили в 7288 юаней ($1152). В продажу скутер поступит уже 24 мая.