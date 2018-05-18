Денег нет. Tesla необходимы $10 млрд инвестиций - аналитик

Илону Маску в ближайшиее время потребуется задействовать более $10 млрд для финансирования текущих операций Tesla Inc., создания новых продуктов и ожидаемого расширения производства.

Об этом заявил аналитик компании Goldman Дэвид Тамберрино, сообщает агентство Bloomberg.

"Мы видим несколько вариантов, доступных компании для рефинансирования погашения задолженности и увеличения объемов дополнительных средств, что должно позволить Tesla финансировать свои показатели роста", - написал Тамберрино.

"Тем не менее, выпуск дополнительной задолженности может повлиять на кредитный профиль компании, а выпуск дополнительного капитала или конвертируемых облигаций при более низких премиях приведет к разбавлению текущих акционеров", - добавил аналитик.

Тем временем, Илон Маск, который выступает в качестве председателя и исполнительного директора Tesla, сокращает расходы, чтобы избежать привлечения капитала в этом году. Он настаивает на том, что ему не придется идти на привлечение дополнительного финансирования.

"Точка зрения Tesla, что компания не требует увеличения долга или капитала в этом году, является математически правильной, но очень неосмотрительной с точки зрения кредитоспособности и рисков", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Джоэл Левингтон в своем отчете.

В свою очередь, компания Moody's Investors Service в марте понизила кредитный рейтинг Tesla в сторону нежелательной. Аналитики Moody's ожидают, что Tesla потребуется привлечь около $2 млрд, чтобы компенсировать убытки в этом году и учесть погашение долга в начале 2019 года.