Денег нет. Tesla необходимы $10 млрд инвестиций - аналитик

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Илону Маску может не хватить денег

Илону Маску может не хватить денег

Илону Маску в ближайшиее время потребуется задействовать более $10 млрд для финансирования текущих операций Tesla Inc., создания новых продуктов и ожидаемого расширения производства.

Об этом заявил аналитик компании Goldman Дэвид Тамберрино, сообщает агентство Bloomberg

"Мы видим несколько вариантов, доступных компании для рефинансирования погашения задолженности и увеличения объемов дополнительных средств, что должно позволить Tesla финансировать свои показатели роста", - написал Тамберрино.

"Тем не менее, выпуск дополнительной задолженности может повлиять на кредитный профиль компании, а выпуск дополнительного капитала или конвертируемых облигаций при более низких премиях приведет к разбавлению текущих акционеров", - добавил аналитик.

Тем временем, Илон Маск, который выступает в качестве председателя и исполнительного директора Tesla, сокращает расходы, чтобы избежать привлечения капитала в этом году. Он настаивает на том, что ему не придется идти на привлечение дополнительного финансирования.

"Точка зрения Tesla, что компания не требует увеличения долга или капитала в этом году, является математически правильной, но очень неосмотрительной с точки зрения кредитоспособности и рисков", - сказал аналитик Bloomberg Intelligence Джоэл Левингтон в своем отчете.

В свою очередь, компания Moody's Investors Service в марте понизила кредитный рейтинг Tesla в сторону нежелательной. Аналитики Moody's ожидают, что Tesla потребуется привлечь около $2 млрд, чтобы компенсировать убытки в этом году и учесть погашение долга в начале 2019 года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Авто ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове