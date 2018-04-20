Daimler планирует покупку акций Volvo - СМИ

Концерн Daimler в будущем может приобрести небольшую долю акций шведского производителя.

Кроме того, немецкий производитель может начать поставлять компании Volvo двигатели, сообщает AutoBlog со ссылкой на источники в Германии.

По данным источников, Daimler мог купить "пару процентов" в Volvo Cars. В компании Volvo отказались от комментариев, а в Daimler опровергли этот слух, назвав информацию "чистой спекуляцией, которую мы не будем комментировать".

Отметим, в феврале 2018 года глава Geely (которая владеет брендом Volvo) Ли Шуфу приобрел 9,69% акций концерна Daimler. Целью сделки стала попытка китайской компании получить доступ к технологиям в области производства электромобилей. СМИ называли сделку способом противостоять угрозе со стороны новых конкурентов, таких как Tesla, Google и Uber.

Главный исполнительный директор Daimler Дитер Цетше приветствовал председателя Geely в качестве нового акционера и сказал, что любой промышленный альянс будет зависеть от позиции нынешнего китайского партнера Daimler, компании BAIC.

Ранее НВ сообщало, что представители концерна Daimler продемонстрировали первые изображения новой тяжелой электрофуры eActros. Серийное производство грузового электрокара должно начаться к 2021 году. Весить грузовики будут от 18 до 25 тонн и смогут проехать на одном заряде до 200 километров. Цикл зарядки двигателей составит от 3 до 11 часов.