09 ноября 2018, пятница

Daimler и Bosch готовятся к запуску беспилотного такси в Калифорнии

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Такие седаны будут использовать в качестве такси
Фото: Daimler / Bosch

Такие седаны будут использовать в качестве такси

Daimler, материнская компания Mercedes, и поставщик техники Bosch спустя год после решения о сотрудничестве готовы представить тестовый проект автономных авто.

Испытания начнутся во второй половине 2019 года, пишет Engadget

Пробная поездка на автоматизированных автомобилях Mercedes-Benz S Class будет доступна по запросу в коридоре Сан-Карлос - Стивенс-Крик между центром города и западом Сан-Хосе. Машины оснастят специализированными компьютерами для беспилотных автомобилей NVIDIA Drive Pegasus.

Предположительно, поездки в таком такси будут бесплатными — недавно власти Калифорнии разрешили компаниям перевозить пассажиров на беспилотных автомобилях именно с таким условием.

"Мы должны пересмотреть городские перевозки. Автоматическое вождение поможет нам составить картину будущего городского трафика", - говорит доктор Стефан Хонле, старший вице-президент по автоматическому управлению в Bosch.

Город Сан-Хосе - третий по величине в Калифорнии. Ожидается, что в течение следующих двух лет его население увеличится на 40%, поэтому городские чиновники очень хотят увидеть, как автоматизированные технологии помогут решить растущие транспортные проблемы.

Ранее НВ сообщало, что автопроизводитель Volvo и китайский интерет-гигант Baidu объединяют свои силы для разработки автомобиля с автопилотом четвертого уровня автономности. Volvo будет отвечать за автомобильную платформу, а Baidu будет разрабатывать программное обеспечение.

Беспилотные автомобили нового типа не обязательно будут выглядеть так же, как обычные частные авто. Соглашение подразумевает, что создаваемые компаниями автомобили будут полностью электрическими и предназначены для использования в качестве беспилотного такси.

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