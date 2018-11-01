700 лошадок. Chevrolet представила электрическую версию легендарного Camaro

Компания Chevrolet представила полностью электрическую версию легендарного маслкара COPO Camaro. Авто имеет 700 лошадиных сил мощности и более 800 Нм крутящего момента.

Как передает New Atlas, на автовыставке SEMA в США популярный американский производитель Chevrolet возродил версию COPO Camaro - спортивного автомобиля, предназначенного для забега на короткие прямые дистанции или драг-рейсинга.

Примечательно, что традиционный прожорливый маслкар теперь доступен в версии с двумя электрическими двигателями BorgWarner HVH 250-150. В Chevrolet заявляют о совокупной мощности в более 700 лошадиных сил и крутящем моменте - более 800 Нм.

Система батарей, которая работает под напряжением 800 Вольт, разделена на четыре равномерные части: два аккумулятора, по 79 кг каждый, установлены спереди и два аналогичных сзади.

Инженеры приняли такое решение для лучшего распределения веса автомобиля. В итоге, 56% веса припадают на заднюю ось, что помогает электрическому COPO Camaro стартовать быстрее.

Спортивный электрокар получил и специальную трехступенчатую автоматическую коробку передач Turbo 400 для драг-рейсинга, которая передает тягу через карданный вал на задний мост.

Производители пока не раскрывают всех технических характеристик, но говорят, что электродвигатель с 700 лошадиными силами мощности и более 800 Нм крутящего позволяет спортивному купе преодолеть дистанцию в 400 м за 9 секунд.

К примеру, самая “заряженная” версия Tesla Model S P100D проходит тот же участок приблизительно за 10,5 секунд и разгоняется до сотни за 2,5 секунды.

Но, к сожалению, пока также неизвестно на сколько таких забегов хватит нового eCOPO Camaro, поскольку разработчики не приводят информации ни о запасе хода, ни об объеме аккумуляторов.

“Chevrolet стал пионером в разработке концепта автомобиля с высокой производительностью и таким же двигателем, который был у оригинального COPO Camaro. Проект электрического COPO указывает на будущее, где автомобили с такими двигателями будут участвовать в гонках или просто ездить по улицам. Мы пока не достигли этого, но это то, над чем мы работаем”, - говорит директор General Motors по разработками спортивных и высокопроизводительных авто Расс О’Бленес.

Из бензиновых вариантов, для нового COPO Camaro доступны три атмосферных силовых агрегата V8 на выбор: объемом 4,9 л (360 л.с.), 7,0 л (470 л.с.) и 5.7 л (580 л.с.).