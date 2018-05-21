Черная метка. Акционеров Tesla просят уволить Илона Маска

Крупная консультационная фирма Institutional Shareholder Services рекомендует акционерам Tesla снять Илона Маска с должности главы совета директоров.

Также акционерам предложено разделить роль председателя и главного исполнительного директора, сообщает агентство Bloomberg.

"Акционерам будет выгодна самая сильная форма независимого надзора за советом в виде независимого председателя", - пишет Institutional Shareholder Services в отчете клиентам.

Трое из девяти членов совета директоров Tesla будут переизбраны на собрании акционеров 5 июня, это инвестор Антониа Грасиас, СЕО Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок и младший брат Илона Маска Кимбал Маск.

Institutional Shareholder Services призывает голосовать против Грасиаса, а также против Мердока, потому что он "перегружен", обслуживая слишком много других советов. Они считают, что голосование за Кимбала Маска оправданно.

"Грасиас ранее относился к категории независимых, но теперь он классифицируется как не независимый, потому что Valor Management Corp., в которой Грасиас является генеральным директором, предоставляла консалтинговые услуги Tesla в 2017 году", - пишет ISS.

Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск электрокаров Model 3, и собственная отчетность компании говорит о "неспособности достичь целевых показателей по производству Model 3".

"В этих условиях важно, чтобы совет директоров принимал меры для обеспечения того, чтобы руководство по-прежнему было сосредоточено на решении производственных проблем, а также чтобы генеральный директор и другие руководители не отвлекались на внешние деловые интересы или бои в Twitter. Это один из факторов, который побуждает ISS рекомендовать поддержку предложения акционера, призывающего к созданию независимого председателя правления", - говорится в рекомендациях Institutional Shareholder Services.

В январе Tesla представила новую систему вознаграждения Илона Маска, рассчитанную на 10 лет. Согласно новой системе Маск не будет получать гарантированные выплаты за свою работу.

В начале 2018 года НВ сообщало о том, что компания Tesla завершила с рекордным убытком четвертый квартал 2017 года и в целом весь год. Чистый убыток в октябре-декабре увеличился до $675 млн в сравнении c $121 млн за аналогичный период 2016 года. В то же время выручка повысилась до $3,28 млрд против $2,28 млрд в четвертом квартале 2016 года.