Бывший дизайнер Aston Martin представил роскошного конкурента Tesla Model S

Дизайнер Хенрик Фискер показал на выставке в США электрокар Fisker Emotion с запасом хода 650 километров

Седан построен с использованием алюминия и карбона. Доступ в салон открывают двери типа "крылья бабочки", пишет The Verge.

"Может быть, нормой было бы начать с внедорожника, как все эти другие роскошные стартапы. Может быть, нормой были бы обычные двери. Но мы здесь сделали уникальные двери. Мы хотели сделать что-то не традиционное, чтобы показать, какой мы бренд. Мы хотели быть нонконформистами", - признался Хенрик Фискер на презентации новинки.

Полноприводный электромобиль оснащается аккумулятором на 143 кВт/ч, который обеспечивает запас хода до 650 км, то есть 400 миль без подзарядки. Серийные Fisker Emotion получат функцию быстрой зарядки, позволяющей зарядить машину на 200 км пути за девять минут.

"Я думал, что нам нужен больший диапазон хода, чем у конкурентов. Я чувствовал, что 400 миль будет достаточно, чтобы сломать психологический барьер для владельцев, которые были обеспокоены тем, что купили полностью электрический автомобиль", - заявил Фискер.

В салоне установлена полностью цифровая приборная панель, а также два больших дисплея информационно-развлекательного комплекса. За дополнительную плату электрокар можно будет укомплектовать еще одним 27-дюймовым монитором для задних пассажиров.

"В прежние времена роскошь определялась тем, сколько кнопок у вас было. Я думаю, что в настоящее время роскошь определяется тем, насколько большие у вас сенсорные экраны внутри. Но, в конечном счете, когда мы смотрим на все экраны, мы все равно хотим увидеть некоторые конструкции действительно высокого качества", - сказал Хенрик Фискер.

Как отмечают, журналисты, дизайн автомобиля не дает забыть, что ранее Фискер создал BMW Z8 и Aston Martin V8 Vantage. При этом стиль работы дизайнера отличается от других создателей электрокаров. В частности, Хенрик Фискер признался, что одним из этапов разработки машины остается создание полноразмерной глиняной модели авто.

Продажи Fisker Emotion должны начаться в 2019 году. Стоимость базовой версии нового электромобиля стартует от $129,9 тысяч.