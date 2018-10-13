Брутальный пони. Ознакомительный тест-драйв Suzuki Jimny 2018

Suzuki представила новое поколение легендарного мини-внедорожника Jimny. НВ прокатилось на авто и узнало, чем оно отличается от своих предшественников.

Когда впервые видишь любое из поколений Suzuki Jimny - сразу же хочется спросить: зачем кому-то понадобилось создать внедорожник-малолитражку? В ответе на этот вопрос кроется вся суть и история Jimny.

Первый “джип-мини” (сокращенно - Jimny) разработали почти 50 лет назад, как один из прообразов популярных в Японии “кей-кар” - небольших авто, которые гораздо меньше облагаются налогами из-за своих размеров. Именно перенаселенность Страны восходящего солнца побудила инженеров Suzuki к созданию автомобиля, у которого до сих пор нет прямых конкурентов.

Концепция модели довольно понятна - минимальный размер при максимальной простоте и проходимости. При таких ограничениях сложно было придумать внушительный внешний вид, присущий большинству внедорожников. Но, как оказалось, забавный дизайн неуклюжего Jimny не отпугнул покупателей по всему миру, ведь cо своей главной задачей - езде по бездорожью - он справлялся на ура.

Возможно, секрет кроется в неизменности традиций Suzuki, поскольку за несколько десятков лет существования, у Jimny было всего три поколения - и все они с главными атрибутами настоящего внедорожника: рамным кузовом, подключаемым полным приводом и понижающей передачей.

Без сомнений, революционным стало четвертое поколение Suzuki Jimny, которое компания представила журналистам в конце сентября 2018-го. НВ одним из первых испытало праправнука легендарного мини-джипа и узнало, пришлось ли японским инженерам пожертвовать юрким характером авто ради современного дизайна.

Что изменили?

Jimny 2018 не только сохранил нужные для жесткого азиатского рынка размеры, но и стал немного меньше, в сравнении с третьим поколением.

Самое главное преобразование - двигатель. Теперь все версии внедорожника комплектуются одним силовым агрегатом - 1,5-литровым бензиновым “атмосферником” со 100 л.с. мощности и 130 Нм крутящего момента. Разница с прошлым 1,3-литровым 85-сильным мотором незначительна, но не стоит забывать, что вес автомобиля чуть более одной тонны.

Трансмиссии остались прежние - 5-ступенчатая механика или автоматическая коробка на 4 скорости. Очевидно, больше для такого мотора и не нужно.

К счастью, четвертый Jimny - все тот же “рамник” с полным приводом и “понижайкой”. При чем здесь традиционную лестничную раму укрепили дополнительным перпендикулярными и крестообразными соединениями.

Ах да, полный привод и ряд понижающих передач теперь включается отдельным механическим рычагом, а не электронными кнопками, как это было ранее.

Интерьер и экстерьер

Внешне Jimny стал гораздо привлекательнее - эдакая смесь гелендвагена и классического Jeep, вмещенная в 3,5 м длины/1,7 м высоты и обернутая в новые броские цвета.

Серые легкосплавные диски, черный матовый обвес, черная крыша, зубастая решетка радиатора, в которую органично поместили современные линзы - в общем, визуально автомобиль стал выглядеть гораздо круче, чем все его предшественники.

Как и снаружи, внедорожник значительно преобразовался внутри - взамен на топорный и пустой Jimny из грубого пластика, мы получили гораздо более цивилизованный и привлекательный салон.

Из первого, что бросается в глаза - сексуальный трехспицевый кожаный руль с кнопками управления медиа и бортовым компьютером, которого точно не здесь не ждешь. Добавили и относительно неплохую мультимедийку по центру торпедо, а также - климат контроль, настраиваемый круиз-контроль, систему отслеживания дорожных знаков и даже автоматический дальний свет.

Suzuki удалось сохранить былую практичность и утилитарность, но при этом автомобиль влили в городскую среду. Приборная панель и кнопки по-прежнему настолько массивны, что их можно нажимать ногами, но теперь выглядят все достаточно элегантно и со вкусом. Так что, вы точно не создадите впечатление егеря-отшельника за рулем нового Jimny.

По сути, сейчас машина имеет все, что необходимо современному требовательному покупателю и чем можно будет поиграться даже в длительном путешествии.

Как едет?

С длительным путешествием, конечно, придется идти на компромиссы. Несмотря на более мощный двигатель, оптимальный предел четвертого Jimny по шоссе - 110, а то и 100 км/час.

Конечно, автомобиль разгоняется и до 120 и даже до 150 км/час, но на таких скоростях маленький мотор буквально просит о пощаде, да и самому становится немного страшно.

Хоть рекомендованная заводом “максималка” составляет 145 км/час, квадратный кузов и лобовое стекло с наклоном около 70-75 градусов уже после сотни прямо-таки сражаются с встречным ветром и заставляют вас все крепче держаться за руль.

Естественно, поездки дальше, чем в 100-150 км - не конек Jimny. Машина явно чувствует себя некомфортно в потоке низеньких седанов, и так и норовит свернуть в ближайший съезд на проселочную дорогу. Вот тут-то японский сумоист-легковес покажет вам все, на что он способен.

За себя говорят сами цифры - 21 см клиренса, угол атаки переднего бампера - 37 градусов, а угол съезда сзади - 48 градусов. С такими параметрами нервы водителя определенно сдадут раньше, чем кузов машины коснется поверхности.

Ехать на новом Jimny по осеннему лесу Западной Германии куда интереснее, чем по идеально ровному автобану. Внедорожник уверенно преодолевает любые подъемы, а запас ходов подвески позволяет бросать авто в настоящие овраги.

Протестировать понижающий ряд удалось только на подготовленной заранее водянисто-болотистой колее. По ощущениям, японский мини-джип прошел бы там и на повышенных скоростях, без включения полного привода, задним малым ходом.

Приятно удивили и системы спуска/подъема: при остановке на склоне, машина автоматически удерживается несколько секунд, что вполне удобно для комплектации с механической коробкой. Нажатием одной кнопки, Jimny может контролировать и спуск - не хай-тек, но все-равно полезно.

Без сомнений, Suzuki Jimny сохранил необычайно резвую и веселую езду по бездорожью. Эмоции от покорения практически любых поверхностей не на громадном “крузаке”, а на компактном Jimny - действительно непередаваемые.

В чем минусы?

Вместе с характером, авто сохранило и свою смехотворную вместительность: четыре человека среднего роста еще кое-как смогут разместиться внутри, но если на передние сиденья попадут “оверсайзы” больше 185 см - сзади вам делать нечего.

При откинутых спинках заднего сиденья, багажник еще можно назвать багажником. Но, когда небольшой диван находится в рабочем положении - от его спинки до задней двери остается от силы 15-20 см. Поместится разве что небольшая сумка для ноутбука или несколько бутылок воды.

Казалось бы, почему не создать полномасштабную пятидверную версию - это был бы хит! Но нет, Азия остается ключевым рынком для Jimny, а там чем меньше - тем лучше.

Как писало НВ в обзоре на предыдущую версию внедорожника пару лет назад: Jimny - идеальный автомобиль для занятия сексом. Для того, кто привык заниматься сексом в одиночку.

Вердикт НВ

7 из 10

Хоть машинка и очень бодрая, Jimny все еще остается супер нишевым решением. Кроме этого, пока неизвестна и цена автомобиля, поскольку в Украине он появится не раньше весны 2019-го.

С учетом того, что предыдущая версия стартовала от 458 тыс. - базовую комплектацию нового Jimny можно ждать в районе полумиллиона гривен (около $18 тыс.).

Если вы не возите больше одного пассажира в своем авто, хотите быть оригинальным и примечательным в сером будничном городе и проводите активные выходные на природе - новый Jimny точно для вас.

Ну а если вы боитесь промочить ноги в дождливую погоду, выйдя в супермаркет за хлебом - присмотрите более гражданский автомобиль.

Из плюсов: привлекательный экстерьер, современный интерьер, добавление функциональной электроники и, конечно же, проходимость, проходимость, и еще раз проходимость.

Из минусов: недостаточный комфорт при длительных путешествиях, нехватка места для задних пассажиров, практически отсутствие багажника.