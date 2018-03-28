Бренд MINI превратил свою классическую модель в электрокар

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Классический MINI превратили в электрокар
Фото: MINI

Классический MINI превратили в электрокар

Компания MINI показала электрическую версию одной из своих классических моделей, которая выпускалась с небольшими изменениями с 1959 по 2000 годы.

Автомобиль сделан в единственном экземпляре. Машина явлется своеобразным анонсом серийного MINI EV, прототип которого покажут на автошоу в Нью-Йорке, пишет Engadget

Никаких технических данных о переделке не сообщается. Однако, судя по всему, оригинальный MINI получил значительное усиление подвески, поскольку модель с бензиновым двигателем отличалась малым весом.

Двигатель концепта питается от комплекта литий-железо-фосфатных аккумуляторов на 30 киловатт-часов. Максимальная скорость автомобиля составляет 120 км/ч, а без подзарядки концепт-кар способен проехать до 105 километров.

Летом 2017 года НВ сообщало, что британская марка MINI показала прототип электрического хэтчбека Electric Concept. Концептуальный электрический автомобиль похож на стандартные автомобили концерна, однако он получил несколько эксклюзивных решений.

Электрокар получил необычную решетку радиатора, светодиодные фары головного света, замаскированные ручки дверей и стекловолоконные боковые юбки. Интересно, что аэродинамические элементы на 19-дюймовых колесах напечатали на 3D-принтере.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Авто ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове