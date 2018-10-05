BMW вывела на тесты спортивный кроссовер X6 M

Компания BMW приступила к дорожным тестам спортивного кроссовера X6 M нового поколения.

Премьера новинки должна состояться в Шанхае в 2019 году, сообщает Autocar.

Новый X6 M получит 4,4-литровый бензиновый мотор V8, мощность которого может превысить 600 л.с. Нынешнее поколение кроссовера комплектуется 4,0-литровым двигателем V8. Мощность этого двигателя составляет 567 лошадиных сил.

По сравнению с предыдущим X6, крыша будет менее похожей на купе, чем раньше, с более крутой угловой задней дверью. Тем не менее, общий дизайн в значительной степени напоминает модель меньшего внедорожника X4. Внутри новый X6 будет почти идентичен X5, с новой развлекательной системой iDrive от BMW седьмого поколения.

Отмечается, что у новинки будет новый двухсекционный спойлер на крыше, а также измененные и более компактные светодиодные задние фонари. Вертикальные светоотражатели по краям заднего бампера у модели отсутствуют или закрыты камуфляжной пленкой. Круглые противотуманные фары тоже исчезли из переднего бампера, как и у нового X5.

Производство кроссовера организуют на заводе BMW в Спартанбурге в Южной Каролине, США, где уже строятся прототипы для тестирования. Прототип обычной версии X6 ранее был замечен примерно там же, что и изображенный X6 M.

Варианты M Performance M50d и M50i также планируются, поскольку BMW расширяет свой суббренд M, хотя бензиновый M50i может не предлагаться в Европе, поскольку он ориентирован на американский рынок. M50d будет оснащаться четырехцилиндровым 3,0-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью более 400 л.с.