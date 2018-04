BMW показала тизер нового электрокара iX3 с необычной решеткой радиатора

Компания BMW опубликовала тизер нового кроссовера, мировая премьера которого состоится в рамках Пекинского автосалона.

В ролике показана решетка радиатора. Впервые в модельной линейке марки она сделана единым элементом, сообщает Autoblog.

Генеральный директор BMW Харальд Крюгер также подтвердил, что концептуальная версия iX3 будет представлена ​​на Пекинском автосалоне в следующем месяце.

Предполагается, что запас хода BMW iX3 составит около 400 километров. В серию машину запустят к 2020 году. Модель BMW iX3 также станет частью "нового продукта" BMW в следующем десятилетии. Автопроизводитель планирует предложить 20 электрифицированных моделей к 2025 году.

Сейчас в модельной линейке компании BMW присутствуют полностью электрический хетчбэк BMW i3 с запасом хода до 330 км, а также гибридный спорткар BMW i8, способный разгоняться до 100 км/ч всего за 4,4 секунды.

