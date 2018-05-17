BMW показала тизер грядущего электрокара с автопилотом

Компания BMW опубликовала первое изображение своей флагманской электрической модели, которую планируется представить в 2021 году.

Производство электрокара начнется на заводе Dingolfing в Германии, пишет Motor1.

Предварительное название модели – BMW iNEXT Concept/BMW Vision Vehicle Concept. В компании отметили, что перед нами силуэт не просто концептуальной модели, а прототипа, который появится на дорогах общего пользования.

Судя по тизеру, автомобиль имеет форму внедорожника с квадратными колесными арками, слегка наклонной крышей и короткой задней частью. Считается, что модель iNEXT действительно будет пятиместным внедорожником, который будет примерно такого же размера, как X5.

Точно известно, что новый электрокар получит все самые продвинутые технологии, включая системы автономного (полуавтономного) управления, передовые системы безопасности и новейшие информационно-развлекательные технологии.

Также известно, что BMW разрабатывает несколько батарейных блоков для iNext на 60 и 120 кВт/ч. Это позволит обеспечить запас хода в 450 и 700 км. По слухам, отдача электрической установки нового электрокара будет варьироваться от 134 до 443 лошадиных сил.

Ранее НВ сообщало, что компания Audi провела финальные испытания своего первого электрического кроссовера под названием E-Tron. Презентация новинки должна состояться уже 30 августа. Если судить по концепту, то кроссовер E-Tron оснастят тремя электромоторами (два на задней оси и один — на передней) с суммарной отдачей около 435 лошадиных сил.