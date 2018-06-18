BMW показала облик новой 8 Series

Спустя несколько десятилетий компания BMW возобновила производство 8 Series и показала облик серийного купе.

Первой моделью в серии станет полноприводное купе 2019 M850i ​​xDrive, сообщает Autoblog.

Экстерьер новинки напоминает облик старого купе 8 серии с длинным носом, тонкими стойками и низкой крышей. В передней части автомобиля видна двойная решетка над большими воздухозаборниками. Новый автомобиль использует стандартные светодиодные фары с технологией BMW LaserLight, которые являются самыми тонкими среди всех BMW.

В новых 8 Series впервые среди всех моделей BMW будет использоваться 4,4 л двигатель V8 с турдонаддувом, который получил технологию TwinPower Turbo. У M850i xDrive мощность такого мотора составляет 523 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.

В модели M850i ​​xDrive появятся новые технологии для обеспечения безопасности. В частности, дополнительная система ночного видения поможет увидеть людей, крупных животных и другие объекты, излучающие тепло. Помощник по парковке сможет маневрировать автомобилем в парковочных местах. BMW также предлагает Apple Carplay, Android Auto и приложение BMW Connected. Технология Digital Key позволяет владельцам блокировать и разблокировать автомобиль с помощью смартфона.

Новую "восьмерку" построили на той же платформе, что и текущую 5 Series, а в продаже автомобиль появится в ноябре 2018 года. BMW еще не объявила о цене новых 8 Series, эта информация появится ближе к старту продаж.

Интересно, что в начале июня в Германии в ДТП попал тестовый прототип нового BMW 8 Series. В результате этой аварии один человек погиб, а второй получил травмы. Трагический инцидент с новым BMW 8 Series (в версии M850i) произошел в Баварии. Водитель этого купе потерял над ним управление, вылетел с дороги и столкнулся с деревьями.