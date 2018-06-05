BMW показала новый родстер Z4 M40i

Компания BMW поделилась официальными тизерными изображениями нового родстера Z4 в топовой модификации M40i.

Кадры автомобиля в камуфляже сделаны во время испытаний на полигоне Miramas на юге Франции, пишет Motor1.

На снимках можно увидеть, что это именно топовая версия, судя по сложному переднему бамперу с множеством вентиляционных отверстий. Синие тормозные саппорты и большие двойные выхлопные трубы также являются признаками улучшенной версии родстера.

Несмотря на камуфляж, по фото и видео становится понятно, что внешность родстера, созданного под руководством Адриана ван Хойдонка, в целом соответствует концепт-кару, который был показан в прошлом году на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Кстати, серийную версию Z4 должны показать на этом же конкурсе, в августе 2018 года.

Представители немецкой компании рассказали, что в настоящее время родстер BMW Z4 M40i нового поколения проходит обширные тестовые испытания, в рамках которых проверяется работа всех систем, узлов и агрегатов новой модели. Сейчас во Франции проводят завершающие настройки двигателя и подвески.

У BMW Z4 M40i будет рядный трехлитровый шестицилиндровый двигатель мощностью около 360 л.с., заниженная подвеска с адаптивными амортизаторами, оригинальная конструкция передней подвески, усиленные М-тормоза и электронноуправляемая блокировка дифференциала. Другие версии Z4 станут оснащать четырехцилиндровыми двигателями.

Серийный выпуск BMW Z4 вместе с соплатформенным купе Toyota Supra будет налажен в Австрии на заводе фирмы Magna-Steyr в Граце. Вице-президент BMW Йос ван Ас обещает, что Z4 - это "лучший спорткар в классе".