BMW показала концепт электрического кроссовера

Немецкий автопроизводитель представил концепт iNEXT, на котором будет основана производственная версия электрического кроссовера 2021 года.

В облике нового кроссовера присутствуют концептуальные дизайнерские акценты автомобилей серии BMW Vision, сообщает Electrek.

По предварительным данным, топовая модификация кроссовера получит двигатели мощностью около 800 лошадиных сил. Запас хода автомобиля составит от 450 до 700 км в зависимости от модификации. Также iNEXT получит функцию автономного вождения. В облике кроссовера выделяются передняя оптика и радиаторная решетка, выполненные в совершенно новом для BMW стиле.

Как отмечают журналисты Electrek, "это концепт, который выглядит многообещающе, и BMW уже говорит о том, чтобы довести версию до производства".

Интересно, что презентация прототипа прошла весьма необычно. BMW решила представить его в салоне огромного пассажирского самолета Boeing 777F от компании Lufthansa – презентация прошла в четырех городах мира: Мюнхене, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Пекине.

Добавим, в прошлом году глава отдела продаж и маркетинга BMW Ян Робертсон поставил под сомнение способность Tesla выпускать в достаточном количестве Model 3 по цене $35000 и он сказал, что iNext будет настоящим конкурентом Tesla в сегменте. Судя по всему, речь шла о цене автомобиля, а не о его форм-факторе.

Ранее НВ сообщало, что немецкий производитель BMW опубликовал тизерное видео, которое посвящено новому кроссоверу X7. В ролике видно, что автомобиль проверили в условиях снега, гравия и песка.