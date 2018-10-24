BMW отзывает сотни тысяч автомобилей по всему миру

Компания BMW отзывает 1,6 млн дизельных автомобилей по всему миру из-за риска возгорания.

Причина отзыва заключается в возможных утечках жидкости, которые могут привести к пожару, сообщает Autoblog.

BMW заявила во вторник, что в некоторых дизельных транспортных средствах хладагент может просочиться из модуля рециркуляции отработавших газов, входящего в систему снижения выбросов. Утечки могут сочетаться с сажей при высоких температурах и привести к пожару.

Мюнхенская компания сначала решила отозвать 480 000 автомобилей в Азии и Европе после того, как в Южной Корее были зарегистрированы пожары. О травмах не сообщалось. Дальнейшее расследование привело к расширению числа отозванных авто.

3 августа власти Южной Кореи объявили о начале расследования в отношении BMW из-за возгораний двигателей в автомобилях третьей и пятой серии. С начала года поступили сообщения о возгорании 28 автомобилей различных модификаций, выпущенных с марта 2011 по ноябрь 2016 года.

Сервисная акция затронет машины из Европы, Азии, США и Канады, выпущенные в период с 2010 по 2017 год. В США и Канаде отзовут около 54 700 автомобилей. Список моделей не называется.