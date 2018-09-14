Без водителя и кабины. Volvo представила концепт электрического тягача

Компания Volvo представила новый концепт грузового электромобиля, которому не нужны не только шофер, но и кабина.

Автомобиль, который планируется использовать в морских портах, получил название Volvo Vera, сообщает New Atlas.

Концепт Volvo Vera предназначен для облегчения нагрузки на порты, заводы, кампусы, логистические центры и в любом другом месте, где товары перемещаются по постоянным маршрутам на регулярной основе. Автомобиль лишен кабины водителя, но при этом сохранил возможность прикреплять стандартные багажники и прицепы к своей задней части.

Идея заключается в том, что флоты машин Vera будут работать вместе, подключившись к центру управления, чтобы оптимизировать трафик и поддерживать бесперебойную работу. С этой целью центральный узел будет контролировать уровни заряда батареи, а также расположение машин, их нагрузки и требования к обслуживанию.

Транспортные средства приводятся в движение той же силовой установкой и аккумуляторными батареями, что и представленные ранее электрогрузовики Volvo, и предназначены для преодоления повторяющихся коротких дистанций с крупногабаритными и тяжелыми грузами.

"Мы видим сегодня бум в области электронной коммерции, а также рост глобального потребления, и он не показывает признаков замедления. В отрасли необходимо найти новые способы эффективного и устойчивого удовлетворения возросшего спроса на транспортировку, поэтому нужно разработать новые решения", - говорит Микаэль Карлссон, вице-президент Volvo по автономным решениям.

В Volvo не раскрыли каких-либо производственных планов, но упомянули, что в ближайшем будущем будут работать с "избранными клиентами", чтобы развивать концепт Vera дальше.