Беспилотный автомобиль Uber попал в аварию в США

Автомобиль компании Uber столкнулся с "обычным" авто на почти пустой дороге в Питтсбурге.

Интересно, что водители обоих транспортных средств обвиняют друг друга, пишет Ars Technica.

Автомобиль с обычной системой управления вела американка Джессика МакЛемур. В момент аварии она находилась на четырехполосной дороге Liberty Avenue. В это же время навстречу ей двигался автомобиль Uber с роботизированным управлением. На дороге почти не было других автомобилей. Женщина говорит, что она включила поворот налево и видела, что у другого автомобиля начал работать поворотник, указывающий движение направо. В итоге оба автомобиля столкнулись.

По закону штата робомобиль должен иметь в салоне профессионального водителя, который возьмет управление на себя в сложных случаях.

Водитель компании Uber подтверждает, что на момент аварии его автомобиль был под контролем автопилота, также он говорит, что обе машины почти одновременно включили поворотники. Столкновение произошло потому, что водитель Uber не ожидал, что кто-то начнет перестраиваться а затем поворачивать.

По словам женщины-водителя пострадавшей машины, она не может связаться с Uber и получить хоть какую-то информацию о страховке. МакЛемур утверждает, что Uber не связывался с ней с момента самой аварии. "Я не могу ни с кем связаться. У меня нет ответов относительно вреда, нанесенного моему автомобилю и неясно, кто будет возмещать ущерб", — заявила она.

Добавим, сервис такси Uber подал в Ведомство по патентам и товарным знакам США бумаги на регистрацию способа, которым беспилотные автомобили будут общаться с пешеходами. Uber предлагает проецировать на лобовое стекло "виртуального водителя", который укажет пешеходам, как им следует двигаться. Кроме того, на зеркалах заднего вида предусмотрены мигающие стрелки.

Ранее НВ сообщало, что компания Uber планирует закупить до 24 тысяч беспилотных внедорожников Volvo. Трехлетнее партнерство с Volvo позволит компании усовершенствовать систему безопасности беспилотников, таким образом заменив водителей после неудач и судебных исков к компании. Для Volvo это станет крупнейшим заказом в индустрии беспилотных автомобилей на сегодня.