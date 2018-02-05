Беспилотники Hyundai на водородном топливе установили рекорд автономной поездки

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Новый кроссовер Hyundai оснастили автопилотом
Фото: Hyundai

Новый кроссовер Hyundai оснастили автопилотом

Автономные автомобили Hyundai, которые работают на водородных топливных элементах, совершили рекордное путешествие по шоссе.

Пять автономных авто проехали 118 миль (190 километров) от Сеула до места проведения Олимпиады в Пхенчане, сообщает Engadget

Это наибольшее расстояние, которое когда-либо преодолевали по шоссе автомобили без водителей с автопилотом четвертого уровня, заявили в компании. Раньше подобные машины тестировались на низких скоростях и часто на ограниченных участках дороги.

Отмечается, что три из автомобилей были новыми внедорожниками Nexo, а два других - седанами Genesis G80. Пробег беспилотных авто на водородных элементах использовался, судя по всему, и как реклама нового Nexo, и как реклама сотовой технологии 5G, которую впервые будут широко применять именно на корейской олимпиаде.

Hyundai Nexo - это кроссовер на водородных топливных элементах, который компания представила в январе 2018 года. Автомобиль оснащен системой Lane Following Assist, которая "автоматически настраивает рулевое управление кроссовера, чтобы помочь Nexo сосредоточиться на движение в своей полосе", а также системой Highway Driving Assist, которая использует датчики и данные навигационной карты для автоматической настройки скорости.

При этом в Hyundai признают, что не ожидают коммерческого использования автопилотов четвертого уровня до 2021 года, при этом полностью автономные модели поступят в продажу к 2030 году. Большинство из них, вероятно, будут электромобилями. Журналисты Engadget отмечают, что скорого внедрения сетей 5G тоже ожидать не приходится.

Добавим, свои водородные модели есть у Toyota, Honda и Hyundai. Так, Toyota с 2015 года выпускает модель Mirai – четырехдверный седан с запасом хода 500 км после полной заправки (эквивалент расхода топлива в пересчете на бензин – 3,6 л на 100 км).

Honda с 2016 года выпускает водородный седан Clarity с запасом хода 580 км.

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