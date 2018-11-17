Ощутимая польза. Беспилотные автомобили помогут людям наладить сексуальную жизнь - исследование

Мало кто сомневается, что автопилоты, которые уже вовсю проходят испытания, в корне изменят автомобильную индустрию. Но по мнению некоторых исследователей, их распространение также повлияет на сексуальную культуру в обществе.

Согласно недавнему исследованию, результаты которого были опубликованы в издании Annals of Tourism Research, в отсутствие водителя как такового пассажиры смогут использовать время в движении для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

Британский исследователь Скотт Коэн, который является основным автором работы, утверждает, что более 60% американцев уже имеют опыт секса в автомобиле.

Но в эпоху автономным автомобилей, такой опыт перестанет быть экзотикой или уделом студентов, у которых нет денег на отель, считает ученый.

У людей появится больше времени на секс, что станет весьма значительным изменением качества жизни, полагает Коэн, в работе которого этот фактор рассматривается в контексте других изменений, которые принесут беспилотники. У людей также появится больше времени на сон, еду, работу - поскольку все это можно будет делать в дороге.

"Секс является частью городского туризма, и совершенно очевидно, что распространение беспилотных авто приведет к появлению нового вида передвижных борделей", - уверен исследователь.

По мнению Коэна, это - не очень близкая перспектива. Скорее всего, "беспилотный секс" станет широкораспространенной практикой, когда автономные авто получат большое распространение. Примерно, в 2040 году, считает Коэн.