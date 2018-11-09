Белая ворона. Aston Martin выпустит свой первый кроссовер, но без электромотора

В Aston Martin подтвердили, что на самом деле делают кроссовер, но он не будет полностью электрическим.

Новинку представят в конце 2019, скорее всего, она будет называться Varekai, пишет Driving.

Объявление о запуске внедорожника было сделано на недавно завершенном заводе St. Athens в Уэльсе. Внедорожник может называться Varekai, это название было недавно зарегистрировано Aston Martin в качестве торговой марки. Кроссовер будут строить на новых мощностях вместе с Rapide-E, который планируется представить в конце 2019 года.

В 2015 году Aston Martin выпустила концепт SUV DBX, и, судя по всему, Varekai получит некоторые стилистические решения из этого интересного двухдверного концепта. Однако, кажется довольно маловероятным, что серийный будет иметь менее четырех дверей.

Varekai будет построен на совершенно новой платформе, но известно лишь, что новый кроссовер будет включать в себя активную антипробуксовочную систему. Aston Martin сосредоточится на этой технологии, чтобы противостоять размеру и весу внедорожника. Предположительно Aston Martin Varekai будет оснащаться битурбированным мотором V8 с рабочим объемом 4,0 литра, способным развивать до 600 лошадиных сил.

Генеральный директор компании Энди Палмер подтвердил, что планы сделать Varekai полностью электрическим транспортным средством были отброшены, скорее всего, в пользу гибридного силового агрегата. Некоторая форма электрификации Varekai, скорее всего, все же будет реализована.

Новинка составит конкуренцию Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Maserati Levante.