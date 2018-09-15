15 сентября 2018, суббота

Автопилот Tesla перестал работать после неудачного обновления

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Один из владельцев Tesla Model 3 написал жалобу в компанию

Один из владельцев Tesla Model 3 написал жалобу в компанию

После неудачного обновления бортовой системы в некоторых автомобилях Tesla перестал работать встроенный автопилот. Об этом сообщает издание Jalopnik.

По словам представителей Tesla, данная проблема известна инженерам, и они работают над ее устранением.

О неполадках стало известно во вторник, 11 сентября. Один из владельцев Tesla Model 3 написал жалобу в компанию, где ему в четверг, 13 сентября, пообещали в ближайшее время устранить все ошибки.

Ожидается, что устранение неполадок займет еще два дня.

Отмечается, что обновление должно было увеличить возможности автопилота, а также упростить управление всплывающими уведомлениями.

На данный момент неизвестно, сколько владельцев Tesla столкнулись с проблемой. Кроме того, неизвестно, затрагивает ли проблема исключительно Model 3 или также другие модели автомобилей.

Автопилот Tesla является продвинутой программой, способной самостоятельно управлять автомобилем, парковать его и регулировать скорость. Впервые она была представлена в 2014 году, и компания постепенно расширяла ее функции.

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