Автопилот не справился. Электрокар Tesla Model S попал в аварию в США

В штате Юта седан Tesla Model S разбился о пожарную машину на светофоре.

Водитель машины сказала сотрудникам полиции штата Юта, что автомобиль работал в режиме автопилота, пишет USA Today.

Женщина также сказала полиции, что она смотрела на свой телефон до столкновения и оценивала скорость машины примерно в 60 миль в час (97 км/ч), что согласуется со свидетельствами очевидцев. По словам сержанта полиции Сэма Уинклера из полицейского управления города Саут-Джордж, результатом ДТП стали смятая передняя часть для электрокара и всего лишь сломанная нога для водителя.

Уинклер сказал, что полиция продолжает расследование аварии, и будет работать с Tesla для сбора информации о транспортных средствах с компьютеров Model S в ближайшие дни. Cвидетельства очевидцев указывают, что Model S не замедлялась или не отклонялась, когда она врезалась в заднюю часть грузовика, который стоял ​​на светофоре в дальнем правом ряду.

ДТП в Юте уже прокомментировал глава Tesla Илон Маск.

"Что действительно удивительно в этой аварии, так это то, что Model S попала в аварию со скоростью 60 миль в час, а водитель только сломал лодыжку. Столкновение на этой скорости обычно приводит к тяжелой травме или смерти", - написал Маск в своем блоге.

Маск также пожаловался на средства массовой информации, которые, по его словам, замалчивают 40 000 ежегодных смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в США, и признал, что, хотя технология не идеальна, "система, которая в целом спасает жизни и уменьшает травмы, должна быть выпущена".