Audi задерживает выход внедорожника E-Tron из-за проблем с софтом

Электрический внедорожник Audi E-Tron выйдет на месяц позже ожидаемого из-за обновлений программного обеспечения.

По данным источников, "часть программного обеспечения модели должна быть пересмотрена", пишет Engadget.

Представитель автопроизводителя признал, что задержка с выходом электрического внедорожника на четыре недели связана с "проблемой разработки программного обеспечения". Изменения в ПО, как отмечается, связаны с увеличением уровня безопасности. В то же время, немецкие СМИ говорят о задержке "на несколько месяцев".

"Это не драматичная задержка, учитывая, что E-Tron не должен был попасть в автосалоны до второго квартала 2019 года, но она не несет ничего хорошего для Audi", - отмечают журналисты Engadget.

Также отмечается, что Audi была вовлечена в неприятные переговоры с LG в связи с ценами на батареи E-Tron. По сообщениям, LG хочет повысить цены на 10 процентов из-за высокого спроса, что может повлиять на окончательную стоимость электрокара. Впрочем, ни одна из компаний не прокомментировала спор о цене.

E-Tron обещает запас хода в 400 км, разгон до сотни за 6,6 секунд в обычном режиме и 5,5 секунд в спортивном. Audi удалось реализовать такие показатели благодаря литий-ионной батарее, объемом в 95 кВтч, которая питает два электродвигателя на передней и задней оси.

Ранее НВ сообщало, что Audi получила более 10 000 предзаказов на электрический кроссовер E-Tron. В Audi заявили, что не собираются делать складские запасы электромобиля и выпускать его станут только под конкретных клиентов после внесения предоплаты за машину.