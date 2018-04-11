Audi вывела на тесты спортивный кроссовер SQ3

Инженеры Audi приступили к дорожным испытаниям спортивной версии кроссовера Q3 второго поколения.

Ожидается, что стандартную версию Q3 представят этим летом, а SQ3, вероятно, появится вскоре после этого, сообщает Autocar.

Кроссовер следующего поколения построят на платформе MQB, что позволит сделать автомобиль несколько легче. Судя по первым снимкам, машина получит новую решетку радиатора, массивные колесные арки и большие колесные диски.

Audi SQ3 получит 2,5-литровый бензиновый мотор. Мощность агрегата составит примерно 340 л.с. Мотор будет работать совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или "роботом" с двумя сцеплениями.

Также ожидается появление сверхмощной версии кроссовера под названием RS Q3. Ожидается, что такую модификацию оснастят 2,5-литровым мотором с отдачей 395 л.с.

Среди функций, доступных для нового Q3, будет виртуальный дисплей Audi Cockpit с графикой HD, головным дисплеем, сенсорной информационно-развлекательной системой 9,2 дюйма, беспроводной зарядкой смартфона и полным набором функций подключения, поддерживающих Apple CarPlay и Android Auto для смартфонов.

Источники Audi, участвующие в проектировании нового автомобиля, также подтверждают, что компания работает над электрической версией второго поколения Q3 в рамках планов по соблюдению правил Китая в отношении новых энергоносителей. Переднеприводный Q3 e-tron, задуман, чтобы конкурировать с электрокаром от BMW. Вероятно, его оснастят электродвигателем мощностью 134 л.с. и литий-ионным аккумулятором на 35,8 кВт.

Ранее НВ сообщало, что официальная премьера нового спортивного внедорожника Audi Q8 состоится в июне 2018 года. Кроссовер покажут публике в рамках Шанхайского автосалона-2018. Модели Q8 и Q7 будут использовать одну и ту же платформу, но Audi придаст новой модели более стильный внешний вид и роскошную кабину.