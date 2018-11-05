Audi вывела на тесты флагманскую модель RS7 Sportback

Компания Audi вывела на тесты новую модификацию модели A7 Sportback, Судя по выхлопным трубам, речь идет о флагманском варианте RS7.

Тесты проходили на трассе Нордшляйфе, пишет Motor1.

О том, что на тесты вывели именно версию RS7 Sportback, можно судить по овальным патрубкам выхлопной системы, большим дискам и расширенным колесным аркам. Закамуфлированный передний бампер может говорить о том, что эта деталь уже не будет меняться. При этом задний бампер, судя по всему, доработают под новые трубы.

На видеоролике можно услышать звук двигателя и, похоже, новинка получит турбированный 4-литровый V8 от последнего поколения Porsche Panamera Turbo. Скорее всего будет 650-сильный вариант, а если машина получит гибридную силовую установку от Panamera Turbo S E-Hybrid, то тут может идти речь о минимум 700 л.с.

Точной информации о дате премьеры Audi RS7 Sportback нет, но ее можно ожидать в 2019 году. Спортивную версию покажут только после того, как официально будет представлена Audi S7 Sportback нового поколения.

Ранее НВ сообщало, что Audi задерживает выход внедорожника E-Tron. Представитель автопроизводителя признал, что задержка с выходом электрического внедорожника на четыре недели связана с "проблемой разработки программного обеспечения". Изменения в ПО, как отмечается, связаны с увеличением уровня безопасности.

E-Tron обещает запас хода в 400 км, разгон до сотни за 6,6 секунд в обычном режиме и 5,5 секунд в спортивном. Audi удалось реализовать такие показатели благодаря литий-ионной батарее, объемом в 95 кВтч, которая питает два электродвигателя на передней и задней оси.