Audi тестирует свой первый электрический кроссовер

Компания Audi провела финальные испытания своего первого электрического кроссовера под названием E-Tron.

Презентация новинки должна состояться уже 30 августа, пишет Motor1.

Машина, которую тестировали на юге Германии, была скрыта под довольно тонким камуфляжем. Единственная деталь, которая все еще окутана тайной, - это блок заднего освещения, который, вероятно, представляет собой большую единую светодиодную панель с двумя светодиодными задними фонарями.

Если судить по концепту, то кроссовер E-Tron оснастят тремя электромоторами (два на задней оси и один — на передней) с суммарной отдачей около 435 лошадиных сил. С такой силовой установкой электрокар может разгонятся до 100 км/ч за 4,6 секунды. Максимальная скорость — 210 км в час.

Используя высокомощную зарядную станцию, литий-ионный аккумулятор мощностью 95 киловатт, установленный в полу автомобиля, можно зарядить всего 30 минут. На одной зарядке E-Tron сможет проехать около 400 километров.

Главным конкурентом автомобиля станут Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Цена на автомобиль составит около 66 тысяч евро. Производство модели наладят на заводе в Брюсселе.

В следующем году к кроссоверу присоединится более стильный вариант Sportback, и Audi хочет добавить третью модель в свою семью электрокаров, выпустив электрический седан. Сообщается, что он будет основан на модели Porsche E. Всего же к середине следующего десятилетия немецкий автопроизводитель хочет продать не менее 800 000 электрифицированных автомобилей за год.

Ранее НВ сообщало, что компания Audi опубликовала новое тизерное изображение своего флагманского кроссовера Q8. Эскиз показывает только заднюю часть Q8 в ракурсе три четверти, но он дает хорошее представление о том, как будет выглядеть задняя часть модели.