Audi получила более 10 000 предзаказов на электрический кроссовер e-tron

По информации главы французского подразделения Audi, марка уже получила более 10 000 предзаказов на электрическую новинку.

Для сравнения, Tesla продала в 2017 году более 12 600 электрических кроссоверов Model X только в Европе, пишет Motor1.

Примерно за пару недель с момента презентации получено уже более 10 000 предзаказов на Audi e-tron по всему миру. Производство электромобиля уже началось в Бельгии 3 сентября, так что первые клиенты на европейском рынке могут получить свои машины до конца 2018 года. Продажи в Северной Америке начнутся во втором квартале 2019 года.

Ранее в Audi заявили, что не собираются делать складские запасы электромобиля и выпускать его станут только под конкретных клиентов после внесения предоплаты за машину.

E-Tron обещает запас хода в 400 км, разгон до сотни за 6,6 секунд в обычном режиме и 5,5 секунд в спортивном. Audi удалось реализовать такие показатели благодаря литий-ионной батарее, объемом в 95 кВтч, которая питает два электродвигателя на передней и задней оси.

Также, в E-Tron смогли добиться рекордной скорости зарядки. Новые системы охлаждения позволяют выполнять быструю зарядку и наполнить 80% батареи всего за 30 минут, при 150 кВ напряжения.

Ожидается, что стартовая стоимость в США составит около $75 тыс., а появится на рынке модель уже в cередние 2019-го. В Европе E-Tron можно будет купить к концу текущего года от $92 тыс.