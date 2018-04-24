Audi показала тизер своего нового кроссовера

Компания Audi опубликовала первое тизерное изображение своего нового кроссовера, не уточнив название модели.

Судя по всему, это тизер модели Q8, которая уже несколько месяцев проходит тесты, пишет Motor1.

На тизере не указана модель автомобиля, а подпись под изображением гласит: "Он несет ген Audi". Однако, легко заметить, что это внедорожник; высоко расположенный кузов и большие колеса сразу выдают пропорции автомобиля. Но большая часть деталей скрыта.

Похоже, дизайн машины будет практически полностью повторять концепт прототип Q8 Sport, который показывали на Женевском автосалоне в марте 2017 года. В основе нового кроссовера Audi Q8, скорее всего, лежит платформа MLB Evo, на которой построены такие машины, как Audi Q7, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

По неофициальным данным, в моторную гамму серийной версии кроссовера войдут дизельные и бензиновые двигатели V6 и V8 с турбонаддувом. Позже Q8 получит спортивную модификацию под названием SQ8, которая будет конкурировать с BMW X6 M.

Ранее СМИ сообщали, что новый внедорожник Audi будет представлен в Шанхае не раньше июня, но новые слухи говорят о том, что модель представят уже на этой неделе на Пекинском автосалоне.

Ранее НВ сообщало, что британская компания Rolls-Royce показала пустынные тесты кроссовера Cullinan, которые прошли в эмирате Дубай. Премьера новинки должна состояться в конце 2018 года. Люксовый внедорожник построят на базе алюминиевого шасси, на котором базируется Rolls-Royce Phantom нового поколения.